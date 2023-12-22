明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

彭博：字節跳動今年營業額逾8580億 首超騰訊

【明報專訊】彭博引述消息人士稱，雖然中國經濟表現動盪，並且TikTok主要市場如美國及印度等均面對提高審查和限制，TikTok及抖音母公司字節跳動今年營業額將超過1100億美元（約8580億港元），按年增長高達30%，不單增幅明顯跑贏騰訊（0700）、Meta（美：META）其他社交平台巨企，金額計亦將首次超越騰訊。字節跳動發言人拒絕發表評論。

報道表示，字節跳動今年營業額逾1100億美元是集團內部數據，未經核數師審核，亦不了解字節跳動的盈利能力。

此外，由於字節跳動是私人公司，其披露及審計要求較上市的競爭對手相比更少。報道提到，雖然以騰訊作為字節跳動的主要比較對象，但集團近年迅速擴展業務，抖音在內地正轉型為涵蓋訂餐、訂票、預約酒店以至電商的一體化平台，蠶食阿里巴巴（9988）及外送巨頭美團（3690）的主業。

字節跳動發言人拒評論

報道亦提及，字節跳動近日以估值2680億美元，向投資者回購50億美元股份，較2022年的回購計劃價格低約11%。

根據今年4月出爐的《福布斯》全球富豪排名榜， LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族一年間身家大增530億美元，以2110億美元身家位列全球首富；Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克以1800億美元身家排名第二，而字節跳動創辦人張一鳴身家則跌50億美元至450億美元，成為中國第二富豪，全球計排行第26名。

不過，內媒早前報道，字節跳動今年上半年營業額為540億美元，同樣遠高於騰訊的414億美元，當中第二季營業額更按年升逾40%至290億美元。TikTok首席執行官周受資曾透露，集團分別有60%及20%股權由投資者及員工持有，另外20%由創辦人持有。

有知情人士稱，該20%股份大部分由張一鳴持有，另一創辦人梁汝波只持有約1%股份。因此，若字節成功上市，張一鳴的身家有機會急增至1萬億元人民幣以上，或可挑戰全球首富的寶座。

相關字詞﹕張一鳴 周受資 字節跳動 阿里巴巴 騰訊

上 / 下一篇新聞

逾30萬代理佣金爭議不受地監規管 24年不曾更新 法律界：當局應與時並進
逾30萬代理佣金爭議不受地監規管 24年不曾更新 法律界：當局應與時並進
97後新盤委託代理促銷成風
97後新盤委託代理促銷成風
逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放
逸瓏最大銀主盤 4房7700萬蝕放
星凱‧堤岸複式明起接受預約參觀
星凱‧堤岸複式明起接受預約參觀
黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%
黃竹坑新式工廈370萬沽 5年蝕56%
阿里減持小鵬快狗 套現27億 大摩：關注減持非核心投資陸續有來
阿里減持小鵬快狗 套現27億 大摩：關注減持非核心投資陸續有來
人民幣國際支付比例4.61%新高
人民幣國際支付比例4.61%新高
美擬調高中國商品關稅 新能源車股捱沽
美擬調高中國商品關稅 新能源車股捱沽
4新股今掛牌 泛遠暗盤升三成
4新股今掛牌 泛遠暗盤升三成
港府就落實最低補足稅諮詢3個月
港府就落實最低補足稅諮詢3個月
富豪系伙沙特進軍中東市場 料投資50億美元 合作酒店開發管理項目
富豪系伙沙特進軍中東市場 料投資50億美元 合作酒店開發管理項目
港上月CPI升2.6% 略低預期
港上月CPI升2.6% 略低預期
日本城母企中期少賺54% 派息5.6仙
日本城母企中期少賺54% 派息5.6仙
澳門勵駿逾3億售老撾娛樂場業務
澳門勵駿逾3億售老撾娛樂場業務
金管局：銀行同業帳戶數據共享明年開展
金管局：銀行同業帳戶數據共享明年開展
許正宇籲越南老撾來港發人幣債
許正宇籲越南老撾來港發人幣債
奧園在美申請破產保護
奧園在美申請破產保護
華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭
華納派拉蒙傳商合併 串流業務互補抗競爭
美上季GDP終值增4.9% 近兩年最強季度增長
美上季GDP終值增4.9% 近兩年最強季度增長
日交通省大發總部查違規程度
日交通省大發總部查違規程度
憂厄爾尼諾現象 大米價創15年高位
憂厄爾尼諾現象 大米價創15年高位
張兆聰：擁Tesla概念 耐世特炒作空間大
張兆聰：擁Tesla概念 耐世特炒作空間大
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：4隻AI概念核心持股
植耀輝：4隻AI概念核心持股
葉創成：信平均成本法 強積金月供恒指基金
葉創成：信平均成本法 強積金月供恒指基金
技術取勝：福萊特料13.2元沽壓大
技術取勝：福萊特料13.2元沽壓大
盧駿匡：港股明年有望回試22700點
盧駿匡：港股明年有望回試22700點
劉思明：休閒概念股轉穩向好 新秀麗看高一線
劉思明：休閒概念股轉穩向好 新秀麗看高一線
周顯：經濟增長重於消費增長
周顯：經濟增長重於消費增長
譚新強：高等教育是香港增長最快行業
譚新強：高等教育是香港增長最快行業
湯文亮：移英港人英國買樓 錢在香港賺的
湯文亮：移英港人英國買樓 錢在香港賺的
「昌明經濟」政策支持 大馬樓價料穩
「昌明經濟」政策支持 大馬樓價料穩