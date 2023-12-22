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經濟

港府就落實最低補足稅諮詢3個月

【明報專訊】財政司長陳茂波曾於本財政年度《財政預算案》宣布，香港將由2025年起對受涵蓋跨國企業集團實施15%全球最低實際稅率。港府昨日宣布，為實施全球最低稅率及香港最低補足稅，需修改《稅務條例》（第112章），因而發表諮詢文件，展開為期3個月的諮詢。會計業人士指出，建議中徵收最低稅率只是跟隨全球大勢，雖然部分企業稅付增加，不會影響本港國際競爭力。

港府表示，經濟合作與發展組織早於2021年10月公布，國際稅務改革方案（BEPS 2.0），其方案支柱二下的全球反侵蝕稅基規則，要求年度綜合收入至少達7.5億歐元（約64.1億港元）的跨國企業，在其營運的每個稅務管轄區，繳交至少15%的全球最低稅。

為保障香港對該等實體的徵稅權，避免把徵稅權讓給其他稅務管轄區，香港將由2025年起對受涵蓋跨國企業集團落實香港最低補足稅，向實際稅率不足15%的跨國企業收取該稅，使該等實體的實際稅率達至15%。

財經事務及庫務局長許正宇表示，十分支持國際間就提升稅務透明度及打擊逃稅所作的努力，為履行國際稅務合作的責任及保障香港的徵稅權，香港將會根據國際共識積極落實BEPS 2.0中的支柱二。

德勤中國華南區稅務與商務咨詢副領導人鄧偉文表示，徵收最低稅率及最低補足稅，表面上公司表面上多交稅會減低香港競爭力，但香港不是唯一實施的稅務管轄區，其措施將有共130個稅務管轄區參與，包括常與香港作比較的新加坡在內，「大家都係做緊同一樣嘢」，預料影響可控。

德勤：隨全球大勢 料影響可控

鄧偉文續稱，德勤的資料顯示，超過7.5億歐元營業額、同時實際最低稅率低於15%，香港及外國作為總部的公司，分別有約4000至5000家，料受影響公司將共達約1萬家。據港府先前估算，措施推出後每年稅收將多增150億元以上。

相關字詞﹕逃稅 跨國企業 鄧偉文 許正宇 最低補足稅 國際稅務改革方案 諮詢 全球最低稅率 財政預算案 陳茂波

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