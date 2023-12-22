4新股今掛牌 泛遠暗盤升三成

泛遠國際超額配售13.49倍，1手中籤率7.72%，認購20手（8萬股）才穩獲1手。暗盤表現為4隻新股中最好，於輝立與富途暗盤均升約三成，成交612萬股，涉資709萬元。

值得注意的是，認購泛遠國際的投資者逾3700人，受理申請只有1100多人，比例不足三分之一，逾三分之二相信主要遭識別為重複認購；君聖泰醫藥有4800多人申請，受理申請2100多人，逾半申請懷疑重複。

泛遠君聖泰逾半疑重複申請

君聖泰醫藥於輝立及富途暗盤均升，於輝立及富途暗盤收報分別為11.9元及12.12元，較招股價11.5元升3.48%及5.39%。

集海資源超額配售7.76倍，於輝立及富途暗盤均微跌一成以內，於輝立暗盤收報0.51元，較上市價0.55元跌7.27%；於富途暗盤則收報0.53元跌3.64%；普洱瀾滄暗盤微跌3%以內，於輝立暗盤收報10.4元跌2.8%；於富途暗盤收報10.52元跌1.68%。

明報記者