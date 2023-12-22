人民幣國際支付比例4.61%新高

再次超越日圓成全球第四大

至於其他國家的支付比例情况，居首的美元其佔比由上月的47.25%，稍跌至47.08%，而歐元則以22.95%排名第二，英鎊及日圓則分別達7.15%及3.41%，排名第3及第5位。

報告指出，11月人民幣國際支付額，按月飈升34.87%，而其他貨幣總支付額的按月升幅則達5.35%；SWIFT指出，若撇除歐元區，人民幣於國際支付的比例為3.15%、排名僅次於日圓排第五。

貿易融資市佔率重奪第二

至於貿易融資方面，人民幣重奪第二名，市佔率由上月的5.12%升至5.7%，超越以5.61%排第三名的歐元，而美元則以83.97%穩居首名。

至於離岸人民幣支付額於香港處理的佔比，繼續維持首位，11月佔比達80.06%，較上月的79.26%，按月略升0.8個百分點。而英國（5.31%）、新加坡（2.75%）、美國（2.26%）及法國（1.44%），則分別排名第二至第五。