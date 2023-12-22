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經濟

阿里減持小鵬快狗 套現27億 大摩：關注減持非核心投資陸續有來

【明報專訊】阿里巴巴（9988）繼續變革，包括減持非核心投資，最新披露本周分別減持小鵬汽車ADR（美：XPEV）及GOGOX快狗打車（2246）。阿里早表明，其資本管理計劃包括削減非核心資產。摩根士丹利發表報告表示，阿里非核心上市資產價值約670億美元，將繼續關注其資本管理進展。阿里昨日收市升1.1%至73.35元。

明報記者 蕭嘉聰

根據美國證交會申報文件，阿里已於上周五（15日）共減持2500萬份小鵬汽車ADR（即5000萬普通股或3.25%），平均作價14.18美元，即套現3.545億美元（約27.65億港元），持股量由12.49%降至9.24%。阿里於上周五已向美國證交會所提交的文件，旗下淘寶中國計劃當日起，出售2500萬股小鵬汽車ADR，即其減持小鵬計劃已火速完成。小鵬（9868）股價昨日全日受壓，收市跌3.5%至54.7元。

此外，阿里旗下淘寶中國控股於上周五（15日）再減持其持有的快狗打車136.94萬股，平均每股作價0.551元，套現75.45萬元，持股量由10.42%降至9.88%，跌穿10%水平。事實上，阿里近日已頻頻減持快狗打車，上次減持至觸及整數百分比為12月12日，即較今次減持只相隔兩日，當日減持471.76萬股，每股平均價0.6534元，持股量降至10.42%，套現約308萬元，料減持行動將陸續有來。快狗打車昨日收市報0.51元，升3.03%。

小鵬快狗持股量降至不足10%

摩根士丹利報告提到，阿里巴巴集團、阿里雲首席執行官（CEO）吳泳銘再兼任淘天集團CEO，反映其對兩大核心業務的全面關注和持續投資，可帶來協同價值的潛力。淘天集團早前已公布「用戶為先，生態繁榮，科技驅動」三大發展策略，該行認為，是次管理層變動或是反映淘天集團將更重視通過技術創新進行轉型。

離岸投資中通市值高達14億美元

阿里於第二季業績時就提及股東回報及即將成立的新資產管理公司，計劃實現和削減非核心資產。大摩認為阿里非核心資產或包括其資產負債表上價值670億美元的上市投資，以及旗下子業務如高鑫零售（6808）、阿里健康（0241）、靈犀互娛、飛豬及釘釘等。該行引述Refinitiv數據統計，離岸上市投資以中通（美：ZTO）價值最高，市值約14億美元；小鵬美股市值亦達10.5億美元。該行指會續關注阿里的資本管理方面的情况，維持阿里「與大市同步」，美股目標價為90美元。

相關字詞﹕快狗打車 吳泳銘 小鵬 阿里雲 小鵬汽車 摩根士丹利 阿里巴巴

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