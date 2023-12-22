星凱‧堤岸複式明起接受預約參觀

附設內置樓梯到天台

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱‧堤岸是次開放的頂層複式示範單位，賣點是坐擁城門河景及沙田市景，單位附設內置樓梯到天台，名為「星‧連天」，全盤只設9伙；昨日向傳媒開放的是第5座50樓及51樓A、B室，當中A室為全盤面積最大單位，實用2001方呎、4房3套另附儲物室。楊續稱，星凱‧堤岸2座49樓B室，實用1505方呎、同樣內置樓梯連接天台，今年2月以4816萬元、實呎3.2萬元售出，創項目呎價新高。

維港滙I特色戶3168萬沽

市區新盤特色戶仍具承接力，會德豐及信置（0083）等合作、已屆現樓的維港滙I，第5座頂層29樓B室，3房1套間隔，實用958方呎連783方呎天台，成交價3168萬元、實呎3.3萬元。另信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰III、旺角ONE SOHO，昨共沽兩伙，包括凱柏峰III第3A座10樓F室，實用457方呎兩房戶，成交價755.7萬元、實呎1.65萬元；ONE SOHO售出28樓A8室，實用310方呎1房戶，成交價695.1萬元、實呎2.24萬元。至於早前推出新優惠變相減價逾一成，麗展（0488）及市建局合作的觀塘Bal Residence，本月至今售出6伙、套現2965萬元，最新售出10樓A室，實用338方呎1房戶，成交價509.9萬元、實呎1.5萬元。

[香港地產]