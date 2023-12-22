97後新盤委託代理促銷成風

吳啟民：藉回佣給買家 變相減價

「恒基每年都有賀歲優惠促銷樓盤，除佣金還有新年利市」，不過吳又指，因當時市民可向發展商直接買樓，買家即使經代理購入一手樓，亦不會向代理繳付佣金，令新盤難吸引代理銷售。至1980年代中後期，個別樓盤開賣大排長龍，市場出現排隊黨，個別代理因有渠道聯絡發展商或排隊黨成員，協助買家買入心水物業，偶然可獲手續費，直至1990年代初，發展商向代理提供1%佣金的做法才漸見普遍。

若數到發展商真正向代理提供雙邊佣金的關鍵時間，則是1997年金融風暴後，因當時樓市大跌，發展商為促銷樓盤，調升佣金以吸引代理促銷新盤，並在1998年增至高達相當於樓價2.5%的代理佣金，由於佣金比二手買賣高，代理行業才積極發展一手銷售業務。至千禧年初，代理開始推出超市禮券等優惠，形成早期的回贈形式，其後再演變成回佣。

雖然至今並無條例要求發展商只能經代理銷售樓盤，但吳氏指制度演變是受市場影響，又認為經代理購入一手樓可令過程透明度增加。此外，吳又指，銷監局及一手住宅物業銷售條例對發展商加強規管至今約10年，因樓盤定價必須公布價單3天後才可出售，部分貨尾盤為增加銷售彈性，向代理大幅增加佣金，藉回佣給買家變相減價，「聽聞個別標榜零首期的樓盤，佣金多至近三成」，他指近年不少買家購買新盤時，會先問可以回佣多少，以往不少代理即使被買家要求回佣至僅剩0.5%，但為「開單」亦照做，造成行內惡性競爭。

[香港地產]