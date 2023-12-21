智明研究所許楨：重啟「投資移民」 未必穩定樓市

財庫局長許正宇前日在宣布新資本投資者入境計劃的記者會上表示，以往計劃平均每年有約4000人申請，若以今次計劃要求3000萬元投資額計，可為本港帶來1200億元新資金；許楨昨日接受專訪指出，由於本港是開放的國際大都會，重啟「投資移民」計劃屬合理，但他認為許正宇上述預測過度樂觀，料新資本投資者入境計劃平均每年申請未必有4000人之多。

在前日所宣布的新資本投資者入境計劃之前，政府也曾於2003年10月推出資本投資者入境計劃，目的是讓一些合資格人士透過資本投資取得移居香港的機會，投資門檻原為650萬元、2010年10月起增至1000萬元，至2015年1月15日起暫停，其間累計批出約3.5萬宗個案。

許楨認為，目前本港與2003年至2015年期間最大不同之處，是中美由合作轉為角力：「香港以前是美國及中國兩個全球最大、意識形態差距很大的經濟體均十分重視、資金匯聚的樞紐城市，故此香港亦很有價值，這亦是香港成功的最大基石，而2019年以來此環境明顯出現轉變，尤其是2021年下半年香港股市及樓市均反覆下跌，以香港現時的投資環境，這到底是一個周期性變化、抑或是結構性變化呢？假如國際投資者認為這是結構性變化，新資本投資者入境計劃對他們的吸引力便不大。」

令許楨最擔心的是，若日後中美角力持續，不利本港作為國際金融中心的發展：「過去多年在中美資金匯聚的背景下，港股每個交易日成交額平均逾1000億元，新股首次公開發售（IPO）集資額屬全球最高，但過去逾兩年這些數據均走下坡，而且作為港股指標的恒生指數期內表現亦不理想，今年首季跌穿20,000點後，市場曾估計18,000點是底部，但近月18,000點亦失守，現時有人估計上周跌至16,000點已見底，亦有人擔心12,000點才見底，恒指表現作為本港經濟領先指標，是海外投資者很重視的。」

2003年首推「投資移民」曾推高樓價

政府2003年10月推出的資本投資者入境計劃，早年曾容許投資者買樓，內地人透過投資樓市移民本港，被指是推高樓價的原因之一，故政府在2010年10月「叫停」投資房地產類別，同時提高該計劃門檻至1000萬元。相信是汲取上述經驗，政府是次推出新資本投資者入境計劃只容許投資非住宅房地產。許楨分析，全世界的投資移民計劃通常均不包括投資住宅房地產，他認為本港是次做法亦屬合理。

值得注意的是，即使內地人在2010年10月起已不可以再藉買樓移居本港，但他們當年以資本投資者入境計劃來港後，仍有置業需求。資深股評人陳永陸（陸叔）在2021年5月13日接受本欄專訪時曾分析，2007年至2008年是內地富豪以「投資移民」方式來港高峰期，當他們與家人住滿7年後，便取得永久居民身分證，買樓不用繳付針對非港人的15%買家印花稅（BSD），若屬首次置業亦不用繳付雙倍印花稅（DSD），他當時表示：「如果一家四口全部18歲或以上便有4間樓可以買，這批購買力在2014年開始湧現。」

闡述醫療教育宜居優勢 吸富戶來港

反映本港二手樓價的中原城市領先指數最新報149.99點，按周跌0.48%，連跌4周共2.57%，屬352周（逾6年半）新低，重返2017年3月中時水平，並且較2021年8月歷史高位191.34點回落21.62%（見圖），由於跌幅已逾20%，技術上已踏入熊市。政府是次推出新資本投資者入境計劃又可否為樓價帶來支持、令樓價止跌回穩呢？許楨分析，這要看計劃能夠吸引多少富豪及資金來港，指政府要向外積極推廣移民來港的好處以吸客：「到底全世界有錢人為什麼要移民來香港呢？香港可以為他們帶來什麼價值呢？可能是來香港賺錢，亦可能是來香港花錢，可能是在香港生活好，亦可能是因為香港教育好，為下一代而來，也可能是因為香港醫療好，為了家裏老人而來，政府要清楚就此描繪給海外投資者。」

3000萬門檻超美加英澳 吸引力待驗證

許楨續說，本港是次推出新資本投資者入境計劃，門檻3000萬元，雖然低於新加坡的1000萬坡元（約5870萬港元），但亦高於美國、加拿大、英國及澳洲等，成效到底如何，有待觀察，因此要判斷對樓價的影響屬言之尚早。

目前除了是香港智明研究所研究總監外，許楨亦是中文大學未來城市研究所管理委員會副主席。他是倫敦政經學院碩士及香港大學亞洲研究中心博士。

明報記者 葉創成

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