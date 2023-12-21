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經濟
2023年12月21日星期四
股市最前線
大嶼山長沙地價4年挫八成 信置逾2億中標每呎2492元 7年半全港最低
今年售出5官地逾134億 主動賣地後13年來最少
YOHO WEST昨沽逾160伙 4輪累售逾千伙
10月私宅「零動工」 今年第3次
回流港人4.15萬租愛炫美3房戶
阿里元老吳泳銘兼任淘天CEO 另一元老戴珊籌建資產管理公司
恒指升108點 北水淨沽逾110億
金源氫化首日掛牌跌逾27%
毛記葵涌開市「嘜高」近7倍
內地連續7個月減持美債
港交所：本年ETF成交量升兩成
商務部等12部門 撐數碼化平台企業上市
人行維持LPR不變 符預期 分析：料明年減息0.25厘 降準0.5百分點
上商料美明年減息4次共1厘
中信保誠人壽擬增註冊資本25億
阿信屋母企中期盈利跌99%
大發汽車安全測試廣泛造假 國內外產汽車停交付 母企豐田稱事件「極端嚴重」
東芝東京證交所退市 結束74年上市歷史
美原油庫存意外增 國際油價升幅收窄
張兆聰：全球航空業復蘇 中銀飛機租賃可吼
人民幣定存高息精選
徐風：消費品股成跌市重災區
技術取勝：國泰倘守頸線可保升勢
周顯：推高通脹至6%再減回 必成災難
湯文亮：港府重啟「投資移民」 遲到好過冇到
智明研究所許楨：重啟「投資移民」 未必穩定樓市
倡油塘混凝土廠 搬至將軍澳新發展區
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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