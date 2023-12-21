美原油庫存意外增 國際油價升幅收窄

曾升逾1% 布油升穿80美元

聯合國貿易和發展會議貿易物流處負責人霍夫曼（Jan Hoffmann）警告，航運受阻將導致航運成本增加，並最終導致消費品價格上漲。霍夫曼指出，貨櫃運輸收費目前處於全年最高水平，雖與新冠疫情期間的供應鏈危機相比，最新貨櫃運費仍然較低，但較2023年任何時刻都要高，航運延誤可能會推高成本，並導致消費者支付更高價格。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家Carsten Brzeski表示，供應鏈摩擦可能捲土重來，雖然程度不及疫情期間嚴峻，但仍然足夠痛苦，若這種情况持續較長時間，將看到通脹再次上升。瑞銀估計，通過好望角的運輸時間較長，會使歐亞航線的有效運力減少25%。鑑於新航程可能需時10周以上，即使航運短暫受阻，也可能產生持續數月的連鎖反應。

英上月CPI按年升幅降至3.9%

航運問題暫未影響歐美通脹回落的趨勢。英國11月消費者物價指數（CPI）按月跌0.2%，預期為上升0.1%；按年升幅降至3.9%，原預期升4.4%。通脹出乎意料大幅回落，促使交易員加大押注英倫銀行即將放棄「利率較長時期維持較高水平」的描述。 英鎊兌美元昨晚跌0.5%，低見1.263。

（綜合報道）

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