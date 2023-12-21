中信保誠人壽擬增註冊資本25億

各以現金出資 持股比例不變

保誠中午公布消息，全日微升0.95%，收報85.45元。保誠指出，此次增資顯示雙方股東一致看好內地壽險業務的長遠發展前景。保誠的增資份額將由截至上半年的自由盈餘83億美元提供資金，該行預期將進一步動用這筆資金，以把握未來增長機遇。本次增資完成後，以9月底中國「償二代」償付能力充足率為參考，中信保誠人壽的核心及綜合償付能力充足率預計分別為121%及215%，高於監管要求。

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，如同今年8月的策略更新所披露，該行正透過在結構性增長市場進行定向投資，構建可持續增長的平台。中信保誠人壽是集團整體策略及增長中的重要一環，而該行亦將在中國內地繼續專注實施以客戶為導向的多渠道分銷策略，包括開發貼合客戶需求的終生保障產品和退休解決方案，提升高質素專業代理團隊，以及擴展銀行保險網絡。