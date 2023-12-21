上商料美明年減息4次共1厘

料港P到2025年才下調

定期利率今年亦隨拆息向上，不過明年減息預期下，近日多家銀行已將定存利息減至5厘以下，林俊泓認為定息由現在到農曆新年會見高位，可部署較長期定息，預期明年3個月定息將降至3厘至4厘水平。最優惠利率（P）今輪累升0.875厘，少於美息5.25厘升幅，他指過去經驗港元拆息與P息差距3厘才會調整，若至明年底港元拆息還有3厘以上，料P要到2025年才會下調，並以0.125厘幅度調整。

臨近年結，1個月拆息升3.04點子（1厘等於100點子）至5.652厘，兩周拆息升0.11點子至6.112厘，續創紀錄新高，不過反映銀行資金成本3個月拆息跌1.17點子至5.371厘。港匯昨日報7.807，維持在7.8附近區間，林俊泓認為年底港息抽升高於美息，也未令港匯升回7.75，帶動資金流回港元令銀行體系總結餘回升，明年在港美息同減，料本港銀行資金仍會繼續緊張。

本港經濟方面，林俊泓指出，就業人口在去年見底後，現回升至370萬人，接近2019年時380萬人水平，就業人口上升帶動今年消費動力，不過明年由正常化帶來的增長動力消失，料香港GDP增長會由今年預期的3.5%，明年降至2.4%。