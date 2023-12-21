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經濟

人行維持LPR不變 符預期 分析：料明年減息0.25厘 降準0.5百分點

【明報專訊】人民銀行上周進行中期借貸便利（MLF）投放，利率連續4個月不變，與之相關的貸款市場報價利率（LPR），昨日亦如預期保持不變，1年期和5年期分別維持在3.45厘和4.2厘。內地經濟復蘇尚未穩定，市場曾預期人行會在本季下調存款準備金率加強刺激力度，不過至昨日均未有減息或降準，分析指人行不希望過快寬鬆引起市場恐慌，明年仍有寬鬆空間，預期全年減息0.25厘，降準0.5個百分點。

明報記者 歐陽偉昉

今年1年期和5年期LPR各下調0.2厘和0.1厘，另於3月和9月降準合共0.5個百分點。中央政府本季決定增發1萬億元人民幣特別國債，加上年底和春節資金需求增加，市場預期本季或至明年春節會再降準，上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，人行不一定透過降準，另有其他政策工具，例如加大逆回購來應付流動性需求。

上商料人幣明年底見6.95

不過，林俊泓指人行仍有減息降準空間，但不會太快進行，預期明年每季只會調整一種貨幣工具，明年首季和第三季調降MLF利率合共0.25厘，存準率在第二季和第四季各降0.25個百分點，合共0.5個百分點。美國聯儲局預示明年減息，帶動非美元貨幣上升，林俊泓預期人民幣在明年第二至第三季收復7算，明年底見6.95，不過因為內地經濟仍屬一般，料回升幅度較美元跌幅為少。

今年內地經濟由消費復蘇帶動，林俊泓指明年基數回升，加上存在消費信心不足和收入不均的結構性問題，明年消費增速會由今年約9%降到4%至5%，他指可以觀察廣義貨幣（M2）和狹義貨幣（M1）增幅差距有否收窄，以判斷居民有否將儲蓄轉移至消費。他又指中央政府負債低，有空間發債支持基建，加上房地產投資按年減幅收窄，減少對GDP增長的拖累，預期內地明年GDP增長會有4.5%。

大華：料內地明年GDP放緩至4.5％

此外，大華銀行預期，明年內地GDP增幅會由今年的5.2%放緩至4.5%。該行大中華區環球金融主管李國基指出，近期經濟數據持續改善，但消費信心仍然疲弱；製造業及服務業活動持續回升，但房地產陷入困局，導致曾經是地方政府主要收入來源的賣地收入持續低迷，繼而進一步打擊經濟增長表現。為管控風險，大華預期內地明年會加強政策支援，包括減息及下調存款準備金率、推行房地產市場刺激措施及擴張性財政政策。

相關字詞﹕李國基 林俊泓 貸款市場報價利率 中國經濟 存款準備金率 降準 減息 人民銀行 人民幣

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