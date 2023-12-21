內地連續7個月減持美債

10月底7696億美元

2009年以來新低

數據亦顯示，美國國債最大的持有國日本，10月底持有美國國債按月增加118億美元至10.98億美元；至於月內減持最多的國家為比利時，其美國國債持有量由9月底的3170億美元，跌至10月底的2854億美元，按月減少316億美元。

整體方面，10月份外國持有美國國債的總規模連跌兩個月，由9月底的約76.04萬億美元跌至月內75.65萬億美元，按月減少391億美元。

自上周四（14日）美聯儲議息後，預告明年將減息0.75厘，市場對減息的預期升溫，美國國債孳息率由上月的高位4.9厘，減至現時的約3.8厘水平，為7月以來的低位。

中國於10月減持美國國債，但增持風險相若、回報率稍高的美國政府代理的機構債券，月內淨買入達45.4億美元，按月增31.66億美元；至於中國於美股的投資則續見淨流出，月內淨流出27.89億美元，惟淨流出量較9月的32.06億美元，略為減少。