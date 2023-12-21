阿里元老吳泳銘兼任淘天CEO 另一元老戴珊籌建資產管理公司

明報記者 蕭嘉聰

阿里昨日股價全日向上，收市報72.55元，升2.65%，成交32.45億元。原為淘天集團首席執行官的戴珊將轉為協助集團，籌建阿里巴巴集團資產管理公司、組建專業的管理團隊。

蔡崇信：推動管理團隊年輕化改革

阿里董事會主席蔡崇信以「唯一不變的是變化，讓我們點燃重新創業的精神！」為題發表全員信，指新一輪的技術變革是挑戰更是機遇，而全新的時代，需要全新的戰略和組織體系變革，相信經歷這輪變革的阿里將與以往任何一樣完成蛻變。

他表示，吳泳銘接任阿里集團CEO三個月，明確了集團的戰略重心和優先級選擇，亦對主業進行堅决的取捨，同時全面推動管理團隊年輕化改革。他相信，由吳泳銘兼任阿里雲和淘天的「一號位」，將有助於以技術創新引領淘天的變革。未來將全面啟用在基層得到鍛煉，嶄露頭角的年輕管理團隊，為年輕人創造屬於他們的創新環境。

他又稱，戴珊作為集團「十八羅漢」創始團隊之一，20多年來一直在公司一線奮鬥，為公司創立和成長付出巨大心血。在淘天集團全面回歸用戶、回歸互聯網、回歸萬能淘寶的進程中，戴珊已完成其使命。集團設立資產管理公司是為了改善資本回報率，提升股東價值，籌備集團資產管理公司是阿里變革後新的業務職能，需要開拓的精神和極強的組織架構能力，戴珊將充分發揮其專長，為阿里繼續創造價值。

阿里否認出售盒馬等資本規劃

內媒「36氪」昨引述消息人士稱，吳泳銘兼任淘天集團CEO一職是本周二晚上在港舉行的阿里集團合伙人高管內部會上決定，吳泳銘亦進行一系列資本規劃，包括考慮出售盒馬、優酷將併入阿里影業（1060）、餓了麼或將有新資本動作，但前提是能穩定獲利。不過，盒馬、餓了麼及阿里大文娛同日已否認相關報道；阿里內部人士回應內媒查詢時指消息不實，已提出投訴。

事實上，即使集團前任CEO張勇被視為「雙11之父」，他擔任集團CEO時，亦只同時兼任阿里雲董事長及CEO。