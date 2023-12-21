回流港人4.15萬租愛炫美3房戶

日籍客3.5萬租柏蔚山3房戶

市區方面，美聯首席高級營業經理盧浩表示，北角半新盤柏蔚山，吸引日籍租客，屋苑2座低層A室，實用805方呎，3房1套間隔，業主減價4000元或10%後，以3.5萬元租出，實用呎租約43.5元；業主2018年以約2273萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

磁帶大王9000萬沽樂景園4房單位

二手買賣方面，資料顯示，「磁帶大王」陳秉志透過公司持有的跑馬地樂活道20號樂景園高層B室，實用2583方呎、4房連套房及多用途房設計，本月初以9000萬元易手、實呎34,843元，登記買家為融匯通國際集團有限公司，公司董事為黎朗威，與未來世界（0572）執行董事黎朗威名字相同，料為同一人。陳秉志早於2003年3月以2095萬元購入，持貨逾20年，帳面大幅獲利約6905萬元，物業期內升值約3.3倍。

東堤灣畔兩房548萬沽 3年實蝕近兩成

此外，利嘉閣聯席董事王梓岐表示，東涌東堤灣畔第1座中層D室，實用521方呎，兩房間隔，原業主減價87萬元或14%後，以548萬元售出、實呎10,518元；原業主2020年以約630萬元買入，持貨約3年帳蝕82萬或13%，若連使費計，料實蝕約115萬元或18%離場。

[香港地產]