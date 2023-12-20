麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對

據規劃署文件顯示，上述地點位於「住宅（戊類）2」地帶，規劃意向是逐步淘汰現有工業用途重建住宅，申請人能提出各種方案以解決工業與住宅轉換問題，故放寬地積比申請。資料顯示，元朗東頭工業區宏業東街21至35號，項目佔地約78,265方呎，申請擬議略為放寬地積比率及建築物高度限制，以作屋宇、商店及服務行業/食肆和社會福利設施用途。

兩年前已獲批建828伙

其中住宅部分地積比由5倍申增至6倍，總樓面約469,590方呎，預計興建兩幢樓高29層（不包括兩層地庫）分層住宅大樓，合共提供1019伙，即每伙單位平均面積約461方呎。另項目亦設17,222方呎非住宅樓面，提供一幢樓高3層（不包括兩層地庫）的非住宅物業，作零售或餐飲用途。翻查資料，發展商早年已提出改劃申請，在2019年申請重建一幢15層高商廈，涉及46.959萬方呎，翌年獲批，惟2020年本港爆疫，商業需求大減，發展商改作住宅發展。