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經濟

香港地產

呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%

【明報專訊】本月新盤成交累錄約1080宗之際，由路勁（1098）和港鐵（0066）合作、目前已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，原由「大劉」劉鑾雄前紅顏知己呂麗君（現名呂姵霖），於2021年中以3501.3萬元購入的第1B座40樓A室3房戶，雖然於上周四（14日）撻大訂，但據晉環成交紀錄冊顯示，單位已重新以2820萬元、實呎3.06萬元再售出，買家採180日現金付款法，即單位不足一周內再賣出，並較呂氏兩年半前購入價低近兩成。

上述晉環單位實用919方呎、3房1套間隔；呂麗君2021年5月以3501.3萬元一手購入，實呎逾3.8萬元，但於本月14日終止交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約350萬元，屬她首宗晉環撻訂個案。資料顯示，呂麗君當時以約1.4億元連購4伙第1B座高層A室3房戶，並付約2100萬元辣稅。至於單位是次新成交價，比呂氏兩年半前購入價，賣平逾681萬元或19%，估計與付款方法不同有關。「大劉」上月曾公開表示，「有人」購買晉環單位時，竟然「一次過付一成首期加15%釐印稅，行徑愚蠢」。

林海山城3房1626萬售出

聖誕節假期前，新界豪宅仍具承接力。新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，最新透過招標售出Camellia Avenue 6號屋，實用2676方呎3房雙套間隔，連729方呎花園，成交價5296.7萬元，實呎1.97萬元。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、同屬現樓的大埔露輝路林海山城，新售出第1座3樓D室、實用1187方呎3房間隔，成交價1626.19萬元，實呎1.37萬元，買家成交期90日。

MONACO MARINE兩房1065萬沽

市區方面，會德豐地產啟德MONACO MARINE，自上月初推出1088日特長成交期付款計劃後，已錄得28宗成交，最新售出第1B座19樓F室，屬兩房開放式廚房設計，實用435方呎，成交價1065.7萬元，實呎2.44萬元。

薈鳴開放式戶200呎起

踏入年底，仍然有全新樓盤展開推廣。宏安地產（1243）旗下樓花期長約16個月的黃大仙薈鳴，部署稍後登場。宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴屬商住項目，基座設商舖及會所，提供230伙，住宅樓層由2樓至28樓，當中2樓、28樓為特色戶。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟補充，薈鳴標準戶型涵蓋開放式至兩房間隔，標準戶實用約200至375方呎，樓層高度3.15米，其中126伙、即55%屬1房戶型。

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