報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年12月20日星期三
涂國彬 投資先機
投資策略
施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
商譽減值拖累 碧服挫12％見新低
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
SPDR標指ETF 單日吸資208億美元
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
美元定存高息精選
徐風：本地收息股值得留意
涂國彬：金價待試2000美元支持
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
周顯：價值投資法的最大漏洞
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
揚海4房雙套 8.8萬租出
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好
涂國彬：金價待試2000美元支持
【明報專訊】順着近期美聯儲議息結果的勢頭，現貨金在每盎司2050美元前卻步，阻力顯然在此，暫時守穩着2000美元大關，短期有可能再下試一看能否真的守穩。
上 / 下一篇新聞
施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
商譽減值拖累 碧服挫12％見新低
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
SPDR標指ETF 單日吸資208億美元
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
美元定存高息精選
徐風：本地收息股值得留意
涂國彬：金價待試2000美元支持
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
周顯：價值投資法的最大漏洞
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
揚海4房雙套 8.8萬租出
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好
施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
商譽減值拖累 碧服挫12％見新低
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
SPDR標指ETF 單日吸資208億美元
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
美元定存高息精選
徐風：本地收息股值得留意
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
周顯：價值投資法的最大漏洞
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
揚海4房雙套 8.8萬租出
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好
prev
next
相關新聞
徐風：本地收息股值得留意