徐風：本地收息股值得留意

事實上，內地和香港經濟仍未見到穩步復蘇的迹象，加上中國與西方國家關係仍然緊張，西方國家傾向分散風險，在印度及東南亞等地投資，令市場更憂慮內地經濟增長前景，以及至今仍未解決的內房及國家債務問題。縱使中國政府公布的經濟數據，例如備受關注的GDP等，首3季按年增長5.2%，跑贏眾多西方國家，但A股及港股未見任何提振，反而繼續尋底，足見投資者仍然非常審謹應對中國經濟減速的風險，寧願將資金投資其他海外市場，也不願回到中國。

尤其是在今年10月下旬開始，市場風向由美國聯邦儲備局仍會持續加息，突然因經濟數據開始變差，立刻變成預期美聯儲已完成加息周期，甚至有機會在明年減息數次，令美國債息急跌，股債齊升，甚至連加密貨幣Bitcoin都升至每粒超過4萬美元，過去兩個月升幅超過六成，可見債息下跌對風險資產價格有明顯的推動作用。然而，中港股市仍然維持弱勢，連番陰跌，也意味中港股市的問題，已不是環球資金緊絀，或利息成本高致投資者鍾愛穩定收息類資產可以解釋。

手機產業鏈股份保持強勢

恒指成分股中包含大量以內地業務為重心的上市公司及H股，中國經濟前景未明朗，A股弱勢下，恒指也難有上升空間。不過，如果投資者仍然想從中尋找強勢股的話，其實仍有機會。如果仔細研究港股的細分行業，目前仍然保持相對強勢的行業是手機產業鏈，如提供手機零件的瑞聲科技（2018）、舜宇光學（2382），以及手機品牌小米（1810）等，炒作概念似乎與內地消費者更願意採用國產手機、同時政府部門要求員工不使用蘋果（美：AAPL）iPhone有關。然而，假如內地經濟未能顯著復蘇，這類政策性的刺激作用便容易無以為繼。

電能匯控領展 過去兩月升幅可人

另一類表現強勢、但市場較少注目的是本地收息股。這類上市公司與內地的業務關係較少，主要客戶來自香港本地，以及部分海外業務，業務也較為穩定，股價似乎可以避過內地經濟放緩的壓力，走勢上反而與美股相若。例如主力本地發電業務的中電（0002）、港燈（2638）；香港電訊業務如香港電訊（6823）、香港寬頻（1310），業務集中在英國及歐洲等地的「長和系」如長江基建（1038）、電能實業（0006），甚至連匯控（0005）、過去因供股而受「千夫所指」的領展（0823）等，過去兩個月的升勢也較為可人。

至於其他一度受散戶鍾情的收息股，例如內銀股、內地電訊股等，都因業務沾上「內地」而表現低沉。以上種種，都可以確定令港股表現死氣沉沉的主因，是與內地業務為重的上市公司目前難受市場歡迎所致。因此，投資者若堅持在港股中「尋寶」，似乎將火力集中在本地收息股上，最為實際。

[徐風 隨風投資]