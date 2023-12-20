日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊

【明報專訊】全球第四大鋼鐵製造商日本製鐵（日：5401）宣布，以141億美元（約1100億港元），或每股55美元的價格，將擁有122年歷史的美國鋼鐵巨頭美國鋼鐵公司（U. S. Steel）（美：X）收購為全資子公司，使日本製鐵擴展為僅次於中國寶武鋼鐵集團的全球第二大鋼鐵生產商。不過這宗收購遭美國民主、共和兩黨猛烈抨擊，令交易面臨障礙。日本製鐵的收購價，相比美國鋼鐵今年8月展開戰略檢討前的股價，有多達142%溢價。若連同債務，收購成本高達149億美元，是鋼鐵集團Cleveland-Cliffs 8月開價的兩倍。
收購成本達149億美元
日本製鐵社長橋本英二表示，力爭擴大在美國的業務，稱「美國是發達國家中最大的市場，預計今後將進一步發展。希望建成新時代的全球網絡。」日本製鐵已獲得該交易的融資承諾，並預計收購後將使該公司的全球粗鋼年產能邁向1億噸。由於美國主要汽車製造商已跟工會達成結束罷工的協議，從而提高產量，預計美國鋼材價格將會上漲。
不過兩黨憂慮到這宗收購會威脅到美國國家安全及美國工人的高薪職位。俄亥俄州共和黨參議員J. D. Vance批評，美國國防工業陣地的重要部分，被拍賣給外國人以換取現金。賓夕法尼亞州民主黨參議員Bob Casey表示，美國重要的鋼鐵公司應繼續由美國人擁有。該州另一民主黨參議員John Fetterman亦表明，會盡一切辦法阻止交易。該交易仍須得到監管機構的批准，包括反壟斷機構及美國外國投資委員（CFIUS）。