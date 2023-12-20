日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊

收購成本達149億美元

日本製鐵社長橋本英二表示，力爭擴大在美國的業務，稱「美國是發達國家中最大的市場，預計今後將進一步發展。希望建成新時代的全球網絡。」日本製鐵已獲得該交易的融資承諾，並預計收購後將使該公司的全球粗鋼年產能邁向1億噸。由於美國主要汽車製造商已跟工會達成結束罷工的協議，從而提高產量，預計美國鋼材價格將會上漲。

不過兩黨憂慮到這宗收購會威脅到美國國家安全及美國工人的高薪職位。俄亥俄州共和黨參議員J. D. Vance批評，美國國防工業陣地的重要部分，被拍賣給外國人以換取現金。賓夕法尼亞州民主黨參議員Bob Casey表示，美國重要的鋼鐵公司應繼續由美國人擁有。該州另一民主黨參議員John Fetterman亦表明，會盡一切辦法阻止交易。該交易仍須得到監管機構的批准，包括反壟斷機構及美國外國投資委員（CFIUS）。

（綜合報道）

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