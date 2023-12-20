明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

SPDR標指ETF 單日吸資208億美元

【明報專訊】受美聯儲減息預期等刺激，全球最大、歷史最悠久的交易所交易基金（ETF）吸引前所未有的資金流入。State Street旗下規模達4780億美元的SPDR標普500指數ETF，上周五吸引了208億美元的資金流入，是該基金自1993年成立以來最高。根據彭博的數據，這也是任何ETF歷來最大的單日資金淨流入。彭博社匯編的數據顯示，該ETF上周吸引了超過240億美元的資金流入，同樣創下歷來紀錄。

歷來最大單日淨流入

除了減息因素，上周五也是標普500指數及納斯達克100指數「重新平衡」（rebalancings） 生效前的交易日，促使基金調整配置，令交易增加。市場人士亦指出，這也反映了近日的「聖誕老人升市行情」。

明年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，她對利率和通脹的展望，「非常接近」美聯儲上周公布的官員預測中位數。考慮到通脹下降速度較預期快，大多數官員都認為，美聯儲明年至少減息3次。只要通脹率繼續持續穩步下降，即使明年減息0.75厘，美聯儲的基準利率仍相當具限制性。高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出，全球進入「通脹大幅放緩」（Great Disinflation）的時期，預期明年美聯儲將減息5次。

昨晚公布的美國11月新屋動工量按月急升14.8%，是6個月來最大升幅，折合成年率為156間，超出市場預期，預示美國住屋供應緊張的局面正在緩解。美股三大指數早段向上。受紅海的緊張局勢影響，油輪繼續繞道非洲令航運時間延長，國際油價午夜前升近1%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 美股 減息預期 資金

上 / 下一篇新聞

施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
商譽減值拖累 碧服挫12％見新低
商譽減值拖累 碧服挫12％見新低
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
美元定存高息精選
美元定存高息精選
徐風：本地收息股值得留意
徐風：本地收息股值得留意
涂國彬：金價待試2000美元支持
涂國彬：金價待試2000美元支持
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
周顯：價值投資法的最大漏洞
周顯：價值投資法的最大漏洞
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
揚海4房雙套 8.8萬租出
揚海4房雙套 8.8萬租出
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好