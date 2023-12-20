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經濟
國際金融

日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估

【明報專訊】日本央行昨一致議決維持負利率政策及前瞻指引不變，並對明年的加息時機保持沉默。日本央行行長植田和男昨強調，即使美聯儲在未來3至6個月內開始減息周期，日本央行也毋須趕在美國減息之前，倉卒作出加息的決定。他表示，美聯儲的任何決定，都不會直接影響日本央行的決策。日本央行不急於退出寬鬆政策的鴿派表態，令日圓近期的升勢出現顯著回吐，兌每美元昨跌逾1%，曾逼近145關口，是一周左右的低位；每百日圓兌港元亦跌穿5.4算。隨着日圓偏軟，日經指數昨收市升1.4%，重上33,000點以上，是接近兩周的收市高位。

日本央行昨維持對日本經濟「溫和復蘇」的判斷，將短期利率維持在負0.1厘，而長期利率上限繼續以1厘為目標，並允許一定程度超過1厘。植田和男表示，通脹趨勢逐漸接近2%目標的機會增加，但央行仍需進行更多評估，以判斷工資增長推動通脹上升的良性循環是否形成。

維持對經濟「溫和復蘇」判斷

植田和男稱，許多企業尚未確定明年的薪酬政策，「前景的不確定性極高」。他說，央行尚未能預見通脹目標可持續，且穩定地實現的前景，因此現在難以確定將如何退出超級寬鬆政策。

儘管部分市場人士期望，日本央行會在本周的會議改變前瞻指引，為政策變化帶來更多啟示，但央行昨仍維持「鴿派」的基調，承諾「只要有必要」，就會堅持寬鬆措施。

植田和男昨不排除未來幾個月會實現政策正常化，但前提是要看到更多證據，表明央行將實現價格穩定的目標。他說，倘央行要退出負利率政策，利率將會「輕微上升」，但經通脹調整後的實際借貸成本，仍將保持較低水平，因此寬鬆貨幣條件仍將持續。

最新料2024財年CPI處2%以上

他同時表明，若薪酬預期向上，而通脹繼續放緩，那麼即使實際工資按年下滑，也不會妨礙貨幣政策正常化，因為實際工資變幅最終仍會因通脹降溫而轉為正值。

儘管日本CPI已連續19個月高於央行的2%目標，但日本央行仍「耐心維持」超級寬鬆政策。日本央行最新預計，消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升幅將在2024財年保持在2%以上。然而，高通脹已影響日本的消費支出。日本第三季GDP修正值，按季折合成年率萎縮2.9%，增加了央行調整政策的難度。

分析：明年4月較有可能加息

彭博社指出，日本央行周二的決定，反映當局暫不想讓市場感到意外。第一生命經濟研究所分析，植田和男的言論預示明年4月較1月更有可能加息，「他的信號很明顯，就是即將結束負利率」。掉期交易商預計，明年4月加息的概率接近90%，3月加息的概率為六成，而1月加息的可能性約45%。

野村證券分析，日圓只是短暫下滑，而不是貶值趨勢的開始。野村預計，日本央行很可能在3月或4月結束孳息率曲線控制，令日圓在明年上半年受到提振。

（綜合報道）

[國際金融]

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