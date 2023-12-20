優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額

是次公司引入北京經濟技術開發區財政審計局全資附屬亦莊國際作為基石投資者，認購約5億人民幣股份，按下限價計佔全球發售股份約56.2%，設6個月禁售期。

招股書引述弗若斯特沙利文的資料顯示，去年優必選為內地第一大教育智能機器人及智能機器人解決方案供應商（按收入計），市場份額為22.5%。業績方面，優必選自2020年起持續虧損，今年上半年期內虧損達5.48億元人民幣，同比增加6.36%。

知行汽車金源氫化化工今首掛

另外，知行汽車（1274）和金源氫化化工（2502）今掛牌。知行汽車昨日於輝立暗盤收報30.05元，較上市價29.65元高0.4元或1.35%，成交631萬元；於富途暗盤收報30.3元，較上市價高0.65元或2.19%，成交273萬元。金源氫化化工於輝立暗盤收報1.1元，較上市價1.2元跌0.1元或8.3%，成交423萬股，涉資469萬元；於富途暗盤收報1.08元，較上市價跌0.12元或10%，成交489萬股，涉資550萬元。

圓心科技豬八戒再申在港上市

此外，本周初亦有兩家新股先後入表申請在港上市，其中中國醫療健康公司北京圓心科技已是第五次遞表，高盛及中信證券為其聯席保薦人。圓心科技自2020年起持續虧損，今年上半年虧損4.42億元人民幣，同比增加2.6%。

至於中國主要定制化企業服務電商平台豬八戒亦已是第三次遞表，中信證券及建銀國際為其聯席保薦人。豬八戒自2020年起持續虧損，今年上半年虧損7824.8萬元人民幣，按年收窄44.6%。

明報記者