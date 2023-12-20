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經濟

調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」

【明報專訊】香港存款保障委員會昨公布今年香港人「儲蓄安全感」指標調查，調查發現港人需要擁有108萬元儲蓄或流動資金，才有足夠「安全感」，其金額為6年調查以來的歷史高位，同時亦較去年同期的59萬元，按年飈升八成（見圖）。

明報記者 江陵凱

存保會主席劉燕卿解釋，現時香港投資環境不明朗，如樓市及股市等，都受高息以及外圍環境影響而較為疲弱，而市民則希望有較大的資金流動性，傾向「想多個錢傍身」，因此需要較大金額才可獲得儲蓄安全感。

金額為歷史高位 按年飈八成

調查指出，港人每月平均儲蓄金額亦有顯著升幅，由去年的7700元升至今年的9000元，按年升17%，其數字同為調查以來的新高；調查亦發現，銀行存款仍為最主流的儲蓄方式，有73.9%受訪者表示使用銀行活期及定存以儲蓄。劉燕卿表示，有理由相信有關數字反映長達3年的疫情過去，市民經濟能力改善，而疫情亦同時令港人變得更積極透過儲蓄，為未來做好準備。她續稱，其平均儲蓄金額增加，與高息及投資環境不穩定有關，從而吸引市民儲蓄。

是次調查亦有針對全職家庭主婦的儲蓄習慣，發現52.6%受訪主婦有儲蓄習慣，比例與5年前調查相若；每月儲蓄平均值5600元，則較5年的4300元有所上升。

今年已是存保會連續第6年進行同類調查，是次委託中大香港亞太研究所，訪問了1001名18歲以上香港人；並同時就針對了解關於全職主婦儲蓄習慣，追加訪問132名18歲以上、合共401名全職主婦作為樣本。

明年首季公布提升銀行存保額諮詢結果

另外，存保會於今年7月中，就銀行存款保障額由50萬元提升至80萬元作公眾諮詢。劉燕卿表示，存保會於公眾諮詢收到銀行業界、市民及專業團體的意見，該會現時正整合及仔細地檢視意見，昐能於效益及成本之間的平衡，盼能於明年第一季可以公布其諮詢結果。

近日市傳有中小銀行提倡將有關保障額加碼至100萬元，而大型銀行則支持保障額增至原來所討論的80萬元方案。劉燕卿續稱，有關存款保障額調升會考慮一籃子因素，雖然提升保障額會增加市民保障，但同時增加額外成本及風險，該會正全力整合諮詢意見。

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