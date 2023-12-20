年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高

樓按相關1個月拆息見5.62196厘

至於與樓按有關的1個月拆息也高見5.62196厘，升16.14點子，為11月29日以來的新高；3個月及6個月拆息分別報5.38268厘及5.29173厘，升4.17及0.77點子；而12個月拆息則為5.2903厘，升0.63點子。

學者：中小行或需吸納存款

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，年結下12月港元拆息波幅較大，惟今年較為特別，美國加息下資金緊縮，香港銀行體系結餘不如以往寬鬆，由以往3000多億元跌至現時的400多億元。麥續稱，中小型銀行存款基礎不如其他大型銀行般大，或需於年結下吸納存款，務求令年結財務報表時「盤數好睇啲」。

另外，金管局昨日公布今年11月底的綜合利率，反映銀行平均資金成本的綜合利率達2.86厘，較上月底的2.76厘升10點子。該局指出，綜合利率上升，主要反映月內存款的加權資金成本增加。