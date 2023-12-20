明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

商譽減值拖累 碧服挫12％見新低

【明報專訊】藍籌物管股碧桂園服務（6098）周一晚公布，基於截至今年首11個月的管理帳目，出於謹慎原則，公司就關聯方所欠集團的貿易應收款項做了計提減值撥備約18億至23億元人民幣；以及就集團的商譽及其他無形資產減值計提約14億至18億元人民幣；兩項減值合計總共32億至41億元人民幣。消息觸發沽盤湧現，碧服昨股價最多跌12.57%，低見6.05元，尾盤未見起色，全日收跌11.71%，收報6.11元，成交額5.52億元，股價跌至上市新低（見圖），市值僅餘204.26億元。

摩根士丹利報告指出，由於姊妹公司碧桂園（2007）已違約及商譽風險高，對碧服今次大額撥備不感驚訝，且碧服大額撥備與預期大致相同，但預計未來數年尚要為這些具有較高減值風險商譽，以及其他協力廠商貸款進行多達67億元人民幣減值撥備；又認為未來碧服的派息政策亦是關鍵。

大摩指出，今次涉及的大額撥備，反映來自姐妹公司碧桂園具高風險的約78%至100%的應收帳款，以及約29%的商譽。碧服自9月以來已暫停回購下，大摩認為公司應保持穩定股息以顯示現金流量，並提高股東回報。

大摩料仍需減值撥備67億人民幣

然而，即使在2023年減值之後，大摩預計未來幾年碧服尚要為另外27億人民幣的協力廠商貸款和40億人民幣的高減值風險的商譽作出撥備。換言之，大摩預計明年將出現長期的淨利潤壓力。

摩根大通則指出，由於碧桂園持續出現流動性壓力，加上要優先「保交樓」，相信碧服需將近乎全部碧桂園的貿易應收款項做減值。雖然碧桂園原訂下2023年交付70萬套的目標，但至到11月亦僅交付了約50萬套，預期碧桂園最終難以達成原先目標，故碧服短期內或許不能夠收到來自碧桂園的款項。上半年碧服有23億元為關聯方的貿易應收款項，大部分已計為減值損失。摩通亦相信，投資者續擔憂未來數年會出現進一步的商譽減值。翻查碧服2023年中報，當時碧服已為8.96億元人民幣貿易應收款項做減值撥備，並顯示尚有來自關聯方的23億元人民幣貿易應收款項，相信在今次已全數做減值撥備，至於尚有的160.91億元人民幣協力廠商貿易應收款項，以及中期帳面淨值達179億元人民幣的商譽，碧服未來會如何處理，亦將成市場關注所在。

上 / 下一篇新聞

施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
調查：港人擁108萬儲蓄才有安全感 存保會：投資環境不明朗 「想多個錢傍身」
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
優必選集資最多13億 首日招股孖展已足額
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
金管局伙迪拜明秋合辦氣候金融會議
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
證監覆檢委員會：更多教育提高風險警覺
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
日央行維持負利率 日圓偏軟 未提明年加息時機 行長：需更多評估
SPDR標指ETF 單日吸資208億美元
SPDR標指ETF 單日吸資208億美元
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
日本製鐵收購美國鋼鐵 遭民主共和兩黨猛烈抨擊
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
張兆聰：長實或更多元發展 可炒落後
美元定存高息精選
美元定存高息精選
徐風：本地收息股值得留意
徐風：本地收息股值得留意
涂國彬：金價待試2000美元支持
涂國彬：金價待試2000美元支持
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
技術取勝：再鼎醫藥博向上突破
周顯：價值投資法的最大漏洞
周顯：價值投資法的最大漏洞
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
湯文亮：唔好將立小妾 當逢場作戲
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
「劏場大王」5300萬沽禮頓山凶宅 呎價3萬 持貨14年升值近四成
揚海4房雙套 8.8萬租出
揚海4房雙套 8.8萬租出
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
呂麗君晉環撻訂貨2820萬沽 低兩年前19%
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
恒地3.55億底價 統一自由道4號業權
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
麗展元朗工廈增建至逾千伙 規劃署不反對
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
Bal Residence屆現樓 起居購物便利
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
與apm港鐵觀塘站均相距不遠
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好
基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好