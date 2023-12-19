太古城海景3房980萬沽 9年實蝕6%

中原地產高級分行經理黃凱達表示，美國聯儲局宣布不加息，買家入市氣氛增，但成交仍以減價盤為主，太古城本月暫錄9宗成交，其中位於高山台天山閣高層B室，實用面積689方呎，3房間隔，望東九海景，以980萬元成交，實呎14,224元。據了解，原業主2014年10月以980萬元買入上述單位，持貨約9年，帳面雖然平手離場，但連使費計卻料實蝕逾60萬元或6%。

新界方面，沙田欣廷軒亦錄蝕讓成交。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，欣廷軒2座中層A室，兩房間隔，實用面積393方呎，以670萬元成交，實呎約17,048元，屬市價水平。

欣廷軒兩房670萬沽 4年半蝕4%

上述單位原業主2019年5月665萬元購入上述單位，持貨逾4年半，帳面雖獲利約5萬元，但連使費計卻料實蝕逾27.3萬元或4%。

將中兩房550萬沽 低市價一成

另外，將軍澳中心錄低於市價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心10座低層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，望彩明苑，以550萬元易手，實呎13,546元，低於市價約一成。原業主2012年9月378萬元購入，帳面獲利約172萬元或46%。

一號銀海3房4.5萬租出 呎租44元

租務方面，鄰近港鐵奧運站的一號銀海亦錄大額租賃成交。香港置業首席聯席董事文愛玲表示，一號銀海2座高層B室，實用面積約1019方呎，3房1套加工人套房間隔，向正南享維港海景。業主以約4.8萬元放租，約1個月後獲同區客接洽，議價後減價3000元或約6.25%，以4.5萬元承租，實用呎租約44.2元，屬市價水平。資料顯示，業主2009年12月約1580萬元購入，持貨約14年，租金回報約3.4厘。