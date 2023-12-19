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經濟

香港地產

中原今年佣金料跌6% 明年削分行至350間

【明報專訊】今年樓市調整，地產代理佣金大減，有代理行明年續削減分行及人手。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，香港住宅部全年佣金收入約27億元，按年減少約5.9%，但預料仍錄得盈利，而公司今年分行已縮減至379間，較年初減少約19%。他又稱，公司營業部今年亦削減人手約9.7%，現時營業員人數達4941人，而明年目標分行再減29間至350間，人手維持約5000人水平。

陳永傑料再減辣 新春前後現小陽春

陳永傑表示，中原城市領先指數CCL今年全年先升後回，即使政府於10月底「減辣」，對整體樓市沒起太大刺激作用。不過，陳預期，明年農曆新年前後是樓市傳統旺季，首季料迎來成交量「小陽春」，預計政府有機會明年初或2月底財政預算案中，進一步「減辣」甚至全面撤辣，料樓價亦將從谷底反彈5%。資料顯示，CCL上周五最新報149.99點，估計本年底148點，整年錄約5%跌幅；而首11個月中原城市租金指數CRI累升8.1%，展望全年升幅約8%。陳預計，二手樓價將於上半年見底回升，CCL料回升約5%至155點。

此外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，首11個月整體樓宇買賣合約登記錄54,271宗，預測全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來歷史新低。她又指出，新盤銷情未如理想，貨尾單位升穿2萬伙水平，創近20年新高，預計一手發展商仍會以筍價推盤，料明年一手成交量可達1.5萬宗，二手料成交量達4萬宗。

布少明：明年樓價望回升約5%

另外，美聯住宅部行政總裁布少明表示，隨着上周聯儲局議息後維持息率不變，並暗示明年可能會減息3次，相信若未來美國減息，本港息率亦有望隨之下調，料樓價有機會止跌回升，明年升約5%，屆時「價量齊跌」有望斷纜。

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