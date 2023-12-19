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經濟

香港地產

紅山洋房低價成交加辣條款曝光 若政府頒令拆僭建物 由買家負責

【明報專訊】今年9月初經歷世紀黑雨後，港島大潭老牌豪宅紅山半島多間洋房被揭發涉嫌僭建及非法佔用政府用地，但仍有買家無懼違規而購入物業。紅山半島在黑雨後暫只錄一宗二手洋房成交，一幢逾3000方呎的洋房今年9月底以6000萬元易手，並在上月底完成交易。本報獲悉，該成交背後附有多項附帶加辣條款，包括在成交前收到政府頒令清拆僭建物，須由買家負責。有法律界人士指出，條款傾斜賣方，讓賣方可全身而退，而買家雖可低價購入物業，但未來或要承受昂貴拆除僭建費等風險。

自紅山半島僭建事件曝光後，屋苑至今錄一宗二手洋房成交，為松柏徑雙號屋。本報翻查買賣合約，買家姓林，交易印花稅255萬元，為樓價4.25%，意味以首置名義購入物業。該交易的臨時買賣合約中，包含一份附件，是「未經授權改建樓宇私人附加協議」，文件中列明洋房內改建及加建情况，包括房間間隔改動，當中最嚴重的是花園地面拆除及向下掘。

雙方更訂明，簽署臨時買賣合約後，若原業主在正式買賣合約或該物業成交前收到政府信函就有關於樓宇建築物頒令（包括維修或還原或清拆），均需由買家負責，而新買家知悉不可就此頒令而拒絕成交該物業。另原業主已確認該物業沒有非法佔用政府土地，新買家發現該物業有非法佔用政府土地，則有權取消交易。

大律師指買家或需付昂貴拆除僭建費

大律師陸偉雄表示，買賣雙方擬訂的附加協議，令買家仍需承受風險。一般而言，若買家在交易過程中被誤導，即使完成交易亦可踢契，但現時附加協議中列明不能因建築物頒令而取消交易，條款傾斜賣方，保障賣方可全身而退。不過，合約中列明洋房內未經授權的改動，買家有潛在維修或清拆僭建物的可能，或涉及額外的維修費用，因此買家只會以低於市價購入物業。

業主付樓價2%代理佣金促銷

此外，本報今年9月率先報道，該洋房在黑雨後大幅減價求售，而據買賣文件，原業主除大幅劈價放售外，亦「加佣」促銷，據臨時買賣合約顯示，是次交易，買家向代理支付120萬元作佣金，為樓價2%，較一般主流二手買賣的1%佣金高，反映業主求售心切。資料顯示，上述物業在今年9月底易手，洋房位於嚴重山泥滑下斜坡的70、72、74號屋的「街尾」，實用面積3142方呎連花園及天台，原則屬4房雙套間隔。原業主去年中以9600萬元放售，因暴雨引發山泥傾瀉後，而大幅劈價沽售，疑因僭建被「鋤價」，終以6000萬元易手，呎價19,096元，較2018年4月時購入價1.115億元低5150萬元或46%，料為該屋苑近年蝕幅最大個案。

明報記者

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