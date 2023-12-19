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經濟
2023年12月19日星期二
張兆聰 技術取勝
投資策略
新創建高層執位 鄭志剛調任非執董 鄭志明獲委聯席CEO 馬紹祥全力助新世界
蔚來獲阿布扎比CYVN擲172億增持 持股升至兩成 美市曾升逾一成
阿里減持 小鵬股價跌近7%
GOGOX遭阿里沽貨兼董事長辭任
北水118億淨買港股 3個月高
貝克微招股籌5.8億 3884元入場
商湯創辦人逝世 所持特權股失效 再無絕對控股股東 股價挫11%
東方甄選「頭號主播」任高級合伙人
彭博：花旗推遲發展內地全資證券業務
碧服預警資產減值 料全年盈利最多減41億
東亞藉綠貸助企業綠色轉型 GSF貸款逆向升 「棕色行業」嚴批核
美股「7巨頭」今年升75%領漲 升勢集中 剔除7企後標指升12%跑輸
美長期國債ETF低位漲21% 進入牛市
Apple Watch涉侵專利 蘋果美停售部分型號
BP停紅海航線避遇襲 紐約期油升3%破74美元
張兆聰：中遠海控倘突破可小注炒
港元定存高息精選
徐風：大股東離世衝擊股價
陳錦興：新地中線部署 迎估值修復
葉仕偉博士：數位孿生──ESG數據與Web3.0整合
何民傑：政府資產民營化可解財赤
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之一）
薛偉傑：1000公里續航力 料成內地旗艦電動車新標準
技術取勝：H&H料10.5元有承接力
周顯：湯曉鷗猝逝 令人訝異
湯文亮：國民黨房策或向港偷師
紅山洋房低價成交加辣條款曝光 若政府頒令拆僭建物 由買家負責
淺水灣南灣坊7號12.8億放售 每呎2.8萬
蔚藍東岸連錄4宗撻大訂 料殺訂436萬
中原今年佣金料跌6% 明年削分行至350間
太古城海景3房980萬沽 9年實蝕6%
技術取勝：H&H料10.5元有承接力
【明報專訊】領展或回歸平均線水平（圖）
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