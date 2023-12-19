明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
葉仕偉博士 全民造ESG

投資策略

葉仕偉博士：數位孿生──ESG數據與Web3.0整合

【明報專訊】數位孿生（Digital Twin）是實體資產、流程、系統或環境的動態虛擬副本，其外觀和行為與其現實世界中的對應物相同。數位孿生提取資料並複製流程，以便預測實際產品可能出現的效能結果和問題。根據市場報告，到2026年，全球數位孿生市場預計將達到482億美元，複合年增長率為58%。預計將獲得大部分收入的行業是汽車、製造業、石油和天然氣、能源和電力。最近，香港大學建築學院孵化的潛在獨角獸LPC，在聯合國亞洲商業論壇上展示其超級應用程式的社會影響，提到在新經濟及智慧城市的發展中進一步部署數位孿生技術。

數位孿生是透過導入概念模型（透過BIM、CAD或GIS）或掃描現實世界中的實體來創建的，以便結合企業和物聯網（IoT）資料對其進行視覺化和分析。由即時3D（一種電腦圖形技術）提供支援的數位孿生，可以比人類感知更快地產生互動式內容，還可以將多個資料來源（資訊和模型）呈現為逼真的互動式視覺化效果。基於數位孿生技術的應用，透過連結真實數據與虛擬世界和Web3.0生態系統，為現實世界創造巨大價值。

真實世界資產（RWA）在數位貨幣和區塊鏈領域穩步佔有一席之地。通常，RWA 代表代幣化的有形實體，例如房地產和債券。但今天，數位孿生技術揭示了一個新的視角，重新定義了RWA的本質。RWA的格局正在發生重大變化，它正在擴展到靜態物理或經濟資產的簡單代幣化之外。這種演變引入了數位孿生的概念，即物理實體的數位表示。與靜態模型不同，數位孿生反映了現實世界的等價物，並使用即時數據進行調整。數位孿生的價值源自於：（1）即時分析：即時回饋，不篡改實體資產。（2）預測性維護：預測磨損，防止代價高昂的停機。（3）提高生產力：透過在數位領域模擬現實場景，確保最佳結果。

金融機構可平衡實體與虛擬世界

此外，Web3.0也提供數位孿生許多其他使用案例來幫助金融科技產業。例如，數位孿生利用元宇宙（Metaverse）技術，幫助金融科技業提供多方身分（Identity）和所有權（Ownership）驗證。 數位化身與使用者本身的身分相關聯，與現實中的身體相同。因此，它正在幫助Web3.0生態系統開發新的產品和使用案例。

金融機構透過數位孿生，可以平衡實體世界和虛擬世界，廣泛的受眾目標並大大提高了交易量。多個虛擬購物中心可以利用這些金融機構在元界生態系統內進行無縫數位支付。透過以客戶為中心的發展策略達至可以虛擬開設多個銀行分行，並能預計消費者將接受新的金融交易模式，以及與數位化身的人際互動的新形式。元界的貨幣化能力將透過商業交易迅速擴展到金融領域的新水平，達至金融領域與數位孿生之間存在共生關係。

最後，關於未來的趨勢，數位孿生這一演變深刻影響了環境、社會和治理（ESG）優化生產力，提升並催生一個為第五次工業革命而做好準備的新金融科技生態系統。為了保持競爭力和相關性，金融科技產業必須不斷創新，擁抱數位轉型。數位孿生是展示多種新興技術優勢的絕佳用例。設計由最佳數位孿生部署支援的智慧城市、智慧社區和智慧生態系統，採用人工智慧、帳本技術、6G網路、物聯網和量子或雲端運算等，將徹底增強金融科技產業的優勢。

[葉仕偉博士 全民造ESG]

上 / 下一篇新聞

新創建高層執位 鄭志剛調任非執董 鄭志明獲委聯席CEO 馬紹祥全力助新世界
新創建高層執位 鄭志剛調任非執董 鄭志明獲委聯席CEO 馬紹祥全力助新世界
蔚來獲阿布扎比CYVN擲172億增持 持股升至兩成 美市曾升逾一成
蔚來獲阿布扎比CYVN擲172億增持 持股升至兩成 美市曾升逾一成
阿里減持 小鵬股價跌近7%
阿里減持 小鵬股價跌近7%
GOGOX遭阿里沽貨兼董事長辭任
GOGOX遭阿里沽貨兼董事長辭任
北水118億淨買港股 3個月高
北水118億淨買港股 3個月高
貝克微招股籌5.8億 3884元入場
貝克微招股籌5.8億 3884元入場
商湯創辦人逝世 所持特權股失效 再無絕對控股股東 股價挫11%
商湯創辦人逝世 所持特權股失效 再無絕對控股股東 股價挫11%
東方甄選「頭號主播」任高級合伙人
東方甄選「頭號主播」任高級合伙人
彭博：花旗推遲發展內地全資證券業務
彭博：花旗推遲發展內地全資證券業務
碧服預警資產減值 料全年盈利最多減41億
碧服預警資產減值 料全年盈利最多減41億
東亞藉綠貸助企業綠色轉型 GSF貸款逆向升 「棕色行業」嚴批核
東亞藉綠貸助企業綠色轉型 GSF貸款逆向升 「棕色行業」嚴批核
美股「7巨頭」今年升75%領漲 升勢集中 剔除7企後標指升12%跑輸
美股「7巨頭」今年升75%領漲 升勢集中 剔除7企後標指升12%跑輸
美長期國債ETF低位漲21% 進入牛市
美長期國債ETF低位漲21% 進入牛市
Apple Watch涉侵專利 蘋果美停售部分型號
Apple Watch涉侵專利 蘋果美停售部分型號
BP停紅海航線避遇襲 紐約期油升3%破74美元
BP停紅海航線避遇襲 紐約期油升3%破74美元
張兆聰：中遠海控倘突破可小注炒
張兆聰：中遠海控倘突破可小注炒
港元定存高息精選
港元定存高息精選
徐風：大股東離世衝擊股價
徐風：大股東離世衝擊股價
陳錦興：新地中線部署 迎估值修復
陳錦興：新地中線部署 迎估值修復
何民傑：政府資產民營化可解財赤
何民傑：政府資產民營化可解財赤
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之一）
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之一）
薛偉傑：1000公里續航力 料成內地旗艦電動車新標準
薛偉傑：1000公里續航力 料成內地旗艦電動車新標準
技術取勝：H&H料10.5元有承接力
技術取勝：H&H料10.5元有承接力
周顯：湯曉鷗猝逝 令人訝異
周顯：湯曉鷗猝逝 令人訝異
湯文亮：國民黨房策或向港偷師
湯文亮：國民黨房策或向港偷師
紅山洋房低價成交加辣條款曝光 若政府頒令拆僭建物 由買家負責
紅山洋房低價成交加辣條款曝光 若政府頒令拆僭建物 由買家負責
淺水灣南灣坊7號12.8億放售 每呎2.8萬
淺水灣南灣坊7號12.8億放售 每呎2.8萬
蔚藍東岸連錄4宗撻大訂 料殺訂436萬
蔚藍東岸連錄4宗撻大訂 料殺訂436萬
中原今年佣金料跌6% 明年削分行至350間
中原今年佣金料跌6% 明年削分行至350間
太古城海景3房980萬沽 9年實蝕6%
太古城海景3房980萬沽 9年實蝕6%