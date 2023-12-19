陳錦興：新地中線部署 迎估值修復

中原二手樓價指數上周跌0.48%，年初至今跌近5%，反映今年樓價先升後回，一二手樓價拾級而下，當樓價趨勢向下，新盤去貨率必受影響。今年Hibor及最優惠利率都上升，直接影響新做按揭息率，對新盤銷售影響最大，本地地產股因而出現明顯調整，當中新地年初至今股價跌逾20%，跑輸恒指，相信已充分反映行業及利率的負面因素。

最近新地推出其天水圍項目，減價策略再次奏效，認購反應熱烈，首兩批單位銷售去貨率逾90%，為近期眾多新盤銷售中最佳者，反映新地的品牌質素，仍最受市場的認可。雖然去年財年新地的核心盈利倒退17%至239億元，但其淨租金收益仍達185億元，反映其投資物業組合具經營韌性，能抵禦期內經濟環境不同挑戰。隨着內地與本港經濟穩步復常，新地租金收益可望回復穩定增長。

此外，郭氏家族績後持續在市場回購股份，反映新地現價被低估。2024年可能是新一輪減息周期，對資產價值、對物業發展及對行業估值均有正面影響，作為本地龍頭物業發展股，且擁有龐大、穩定的租金收益作經營緩衝，加上預期可維持穩定的每股派息，新地的投資價值正在顯現。現價資產淨值折讓達60%，股息率近6厘，估值具抗跌力，可作中線部署，迎估值修復。

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]