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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：大股東離世衝擊股價

【明報專訊】主要股東或高級管理層出現「意外」，尤其在市場沒有預期之下突然無法聯絡，甚至「憑空」失踪，往往對上市公司的股價構成負面影響。港股這個奇特的市場，雖然上市規則相對完善，但現時上市公司大都是內地企業，主要股東及創辦人多身處內地，受到內地法律管轄，一旦高管出事，往往先經小道消息流出，然後上市公司才後知後覺地被知會，或主動聯絡時才驚覺高管「失聯」，容易發生「春江鴨」事件。

過去出現高管失聯的事件，往往與內地「強制措施」有關，即被內地有關當局拘留調查，無論事件是否涉及上市公司本身，抑或僅屬主要股東或高管的私人業務，都會令市場憂慮上市公司會否被查或監管，導致股價長期在低位徘徊。

接班問題浮現 先沽為敬合理

對於這種股價敏感資訊，香港證監會卻一直未能有效監管。作為港股投資者，只能多積陰德，兼集中買入大市值股票，以求避免受到這些突發因素影響，令身家財富蒸發。

然而，近期港股卻有兩宗涉及主要股東意外離世的新聞，同樣影響兩家上市公司的股價。上周一（11日），金界控股（3918）發公告，指創辦人兼大股東曾立強（Chen Lip Keong） 於8日因病離世，股價急跌超過9%；至周日商湯（0020）發公告，指創辦人兼控股股東湯曉鷗因病逝世，股價則急瀉11%。

維持柬國關係等 成金界接班人「考牌」作

上述兩家上市公司都未曾向外界透露與「接班人」有關的任何計劃，當創始人及控股股東離世，市場自然擔心接班人能否順利繼承，守業之餘，甚至能否「青出於藍」。自古有云：創業難，守業更難，由下屬或「富二代」頂上，固然看低一線，先沽為敬，實屬人之常情，股價短期受到衝擊，合情合理。

至於股價何時才能收復失地，則視乎各企業的業務性質，以及管理層的質素而定。金界控股主營柬埔寨首都金邊的大型賭場，柬埔寨政府願意為來自馬來西亞的曾立強發放賭牌，足見他與柬埔寨政府關係匪淺。金界控股接班人由曾立強兒子曾羽鋒頂上，市場正在密切關注他能否維持與柬埔寨的良好關係，繼續壟斷金邊的賭權，同時金界短期債務償款問題能否有效解決，都是曾羽鋒的「考牌」之作。目前未有定案，股價自然會構成一定壓力。

商湯失創辦人技術 市場憂研發能力

而商湯的問題，在於該公司為人工智能高科技公司，創辦人的技術及領導能力，是其中一項最重要的企業競爭力及資產。當企業突然失去重要高管時，投資者會憂慮其未來的技術發展方向及研發能力，甚至有機會出現內部管理混亂及失當，讓其他競爭對手超越，同樣會衝擊股價。

相對於西方多以外聘人才管理企業，中國及香港的企業仍以家族式承傳為主，而且沒有長遠的接班及業務管理計劃，一旦大股東出事，股價便容易波動，對大股東及投資者而言都會做成損失。因此，投資者分析個股時，也必須考慮大股東的年齡及有否公布接班計劃，若年紀太大，也未曾公布任何接班人選，則不宜買入這些股票。

[徐風 隨風投資]

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