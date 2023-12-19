Apple Watch涉侵專利 蘋果美停售部分型號

【明報專訊】科技網站9to5Mac報道，蘋果公司（美：AAPL）將在美國暫停銷售部分型號的Apple Watch，包括Apple Watch Series 9及Ultra 2。美國國際貿易委員會（ITC）於10月維持法官於1月的裁決，認同Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止部分型號的Apple Watch向美國進口。拜登政府有60天時間推翻ITC的決定，否則禁令將可能生效。美國政府對禁令的檢討期限將於12月25日屆滿，以往美國政府鮮有推翻ITC的禁令。蘋果的停售措施，是為了「先發制人」配合ITC的裁決。