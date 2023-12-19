東方甄選「頭號主播」任高級合伙人

頭號主播留效 股價升22%

董宇輝繼續留在東方甄選後，東方甄選昨股價曾高見33元或升25.71%，收市仍升21.9%，報32元。更值得注意是股價急升獲大成交配合，昨日成交額逾28億元，高踞活躍交投榜第5名。北水總買盤逾14億元，減去沽盤淨買入約8000萬元。

新東方在今年7月宣布進軍文旅事業，並斥資10億元人民幣成立文旅公司。今次爆出「小作文」事件的起源，亦是由東方甄選發布了「吉林行」的文旅預告，配合董宇輝的「小作文」文案，其後東方甄選小編卻在評論區中置頂了自己的留言，稱「每一次小作文製作，都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小伙伴們，大家協作，才有了一篇篇專場小作文。」

孫東旭曾爆董宇輝薪酬被指不妥

其後時任東方甄選行政總裁孫東旭在直播回應事件時，卻爆出董宇輝薪酬不止幾千萬，被指行為不妥。最終東方甄選「掉粉」逾兩百多萬，其後更接連爆出東方甄選「拉黑」評論的粉絲（即令他們無法再留言）及另一主播天權諷刺網友等事件。

主席俞敏洪重上管理一線

連串事件於上周不斷發酵，更傳俞敏洪需要在保孫東旭還是保董宇輝之間「二選一」，雖然俞敏洪否認此事。但最終在上周日，東方甄選發公告，解除孫東旭行政總裁職務，並罷免其執董職位，只留任非執董。俞敏洪則重上管理一線，兼任行政總裁，亦同時由非執董調任為執董。在俞敏洪重新掌舵後，便即對董宇輝委以重任。