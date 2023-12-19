東方甄選「頭號主播」任高級合伙人

【明報專訊】東方甄選（1797）「小作文」事件後，股價大跌兼「掉粉」超過兩百多萬，「頭號主播」董宇輝更多番傳被挖角。東方甄選上周末開始出招安撫「頭號主播」董宇輝及粉絲，包括在12月17日深夜發圖文公布，將原為「打工仔」的董宇輝升級為「高級合伙人」；昨日主席俞敏洪更親在官方帳號發圖文，稱與董宇輝「風雨同行」，新東方教育科技已任命董宇輝為董事長文化助理兼任新東方文旅集團副總裁，任命即日生效。
頭號主播留效 股價升22%
董宇輝繼續留在東方甄選後，東方甄選昨股價曾高見33元或升25.71%，收市仍升21.9%，報32元。更值得注意是股價急升獲大成交配合，昨日成交額逾28億元，高踞活躍交投榜第5名。北水總買盤逾14億元，減去沽盤淨買入約8000萬元。
新東方在今年7月宣布進軍文旅事業，並斥資10億元人民幣成立文旅公司。今次爆出「小作文」事件的起源，亦是由東方甄選發布了「吉林行」的文旅預告，配合董宇輝的「小作文」文案，其後東方甄選小編卻在評論區中置頂了自己的留言，稱「每一次小作文製作，都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小伙伴們，大家協作，才有了一篇篇專場小作文。」
孫東旭曾爆董宇輝薪酬被指不妥
其後時任東方甄選行政總裁孫東旭在直播回應事件時，卻爆出董宇輝薪酬不止幾千萬，被指行為不妥。最終東方甄選「掉粉」逾兩百多萬，其後更接連爆出東方甄選「拉黑」評論的粉絲（即令他們無法再留言）及另一主播天權諷刺網友等事件。
主席俞敏洪重上管理一線
連串事件於上周不斷發酵，更傳俞敏洪需要在保孫東旭還是保董宇輝之間「二選一」，雖然俞敏洪否認此事。但最終在上周日，東方甄選發公告，解除孫東旭行政總裁職務，並罷免其執董職位，只留任非執董。俞敏洪則重上管理一線，兼任行政總裁，亦同時由非執董調任為執董。在俞敏洪重新掌舵後，便即對董宇輝委以重任。