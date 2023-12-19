商湯創辦人逝世 所持特權股失效 再無絕對控股股東 股價挫11%

明報記者 蕭嘉聰

商湯昨日低開14.3%，全日向下，收市報1.12元，跌11.1%，成交6.18億元。公告提到，湯曉鷗旗下的A股轉換為B股，令商湯已發行A股總數將降至6.14億股，佔投票權約15.75%；已發行B股總數則增至328.5億股，佔投票權約84.25%。

A股每股10票轉B股每股1票

商湯預期，湯曉鷗逝世不會對公司日常管理及一般業務營運活動造成重大不利影響，業務營運會繼續由執行主席及首席執行官徐立、執行董事及首席科學家王曉剛、執行董事徐冰，以及其他董事及管理團隊領導，致力維持業務、管理及營運穩定發展。

創始團隊去年承諾兩年禁售持股

此外，商湯創始團隊包括湯曉鷗、徐立、王曉剛、徐冰於去年12月30日曾經承諾，兩年內不會出售自去年11月30日起持有的A、B股。因此，湯曉鷗持股轉為B股後，合計36.35%投票權的股份繼續受限於上述的自願禁售承諾。

根據《上市規則》規定，如持有特權股的股東身故，其投票特權亦須終止，即完成轉換後，僅餘3名創始人持有A股。商湯中期報告顯示，其股本由75.20億A股及259.49億B股組成，合共有1011.50億份投票權；湯曉鷗持股轉為B股後將由6.14億A股及328.55億B股組成，合共減至389.95億份投票權。以湯曉鷗手上A股悉數轉換為B股計，其繼承人總投票權將由68.28%大減至17.7%，但仍是最大投票權的單一股東；徐立、王曉剛及徐冰的投票權就分別由3.4%、2.5%及1.28%，增加至8.8%、6.5%及3.3%。

此外，以商湯上市前股東軟銀（SoftBank）最新於11月6日披露的持股量31.14億股B股計，其投票權更由3.1%增至8%。