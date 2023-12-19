阿里減持 小鵬股價跌近7%

小鵬主要股東淘寶中國向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件顯示，淘寶中國擬出售2500萬股小鵬汽車ADR，以上周五市價計總值約3.61億美元（約28.2億港元）。內地傳媒引述阿里巴巴相關負責人稱，出售後持股比例由10.2%降至7.5%。據阿里巴巴披露，是次減持是2019年在該股上市前購得的。

另高盛發表報告指出，上周五（15日）與小鵬管理層會面，討論其節省成本、先進駕駛輔助系統（ADAS）開發、盈利能力、市場前景，以及資本支出等方面的策略。該行引述管理層表示，目前催谷銷量是最重要的策略，將繼續削減成本，並已在內地逾20個城市推出ADAS。成本降低方面，管理層相信受惠上游電池價格下降，以及公司技術較同行有所區分，有助保持高利潤水平。

高盛料市佔升 籲買小鵬

高盛表示，隨交付規模擴大和電池價格下降，小鵬利潤也將得到改善，並料G6、P7或P7i將成為未來主要的交付量的貢獻者，有助2023年至2025年間汽車銷量達到63%的複合增長率（CAGR），以及市場份額從2.5%增長至4%。該行給予「買入」評級，目標價為78元。