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經濟

新創建高層執位 鄭志剛調任非執董 鄭志明獲委聯席CEO 馬紹祥全力助新世界

【明報專訊】新創建（0659）併入周大福企業後，宣布董事會變動，鄭家多名成員的職務有變動。集團執行董事鄭志剛將由執行董事調任非執行董事，不再出任執行委員會成員；執行董事鄭志明及何智恒同獲委任為聯席行政總裁；集團主席鄭家純不再擔任提名委員會主席及成員；馬紹祥辭任新創建執行董事及行政總裁。連同董事會其他成員，以及管治架構的變動，均於明年1月1日生效。

明報記者 陳偉燊

周企旗下新世界發展（0017）在完成出售新創建（0659）後再有動作，昨公布委任執行董事馬紹祥為首席營運總監，同於1月1日起生效。馬紹祥在負責現有職責及責任外，將協助執行副主席兼行政總裁鄭志剛處理集團香港業務的日常管理及營運。

鄭家純退任提名委員會主席

據了解，首席營運總監為新世界歷來首次開設的職務。據新世界內部由鄭志剛名義發給員工的最新通知指出，曾在港府任發展局長的馬紹祥將向他匯報，並特別在監督地產發展及管理，以至若干企業的運作上扮演重要角色。鄭志剛並說：「馬紹祥將會在推動集團的北部都會區藍圖，提供無價的貢獻。」

兩間公司於收市後公布最新人事變動。執董鄭志明及執董兼首席營運總裁何智恒，同時獲委任為聯席行政總裁，接替馬紹祥離職後的空缺；何智恒並獲任為授權代表。據稱，鄭志明向來在新創建跟進內地公路及基建業務，何智恒則處理併購動作及財務居多，對新創建的運作瞭如指掌。兩人兼任新職務後，將有權收取30萬元董事袍金及月薪80萬元及年終酌情花紅，兩人同時補上成為提名委員會及薪酬委員會成員。

至於董事會內的其他變動，包括鄭家純表親兼周企行政總裁及執行董事曾安業，獲委任為非執行董事。首席財務總監林戰獲委任為執董及執行委員會成員，填補鄭家純及馬紹祥辭任有關委員會的空缺。企業管治架構方面，新創建新成立環境、社會及管治委員會，將由獨立非執董王桂燻出任主席，另包括兩名聯席行政總裁鄭志明等6名成員。鄭家純退任的提名委員會主席，由獨立非執董李耀光頂上。

分析：馬紹祥助監督新世界工程

有熟悉家族傳承的大承諮詢創辦人兼執行長何華真指出：「由於周大福企業一系向來業務線眾多，因此難以由一人完全去管理」。他預料，新世界是次設立首席營運總監新職予曾經在發展局任職，以及熟悉工程運作的馬紹祥，相信有助新世界做好工程成本控制及監督。一如過往該系公司曾經找來認識金融生意的魯連城協助。獨立股評人謝明光則稱：「就算新世界、新創建有人事變動，但是若繼續由鄭家主理，不見得有太大影響。市場仍然對該系公司如何解決高負債，繼續關注。」

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