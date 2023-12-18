許健生：超算雲靈活配置資源 高效降成本

美國：強化半導體產業鏈研發創新領域的優勢，聯合盟友對中國半導體產業實施封堵。美國通過多項政策來支持半導體產業的發展。其中，最具代表性的是《芯片和科學法案》，旨在從研究、開發、製造、人才培養、國防應用和盟友合作等方面增強半導體產業鏈的優勢。

歐洲：《芯片法案》更加重視培養內生增長動力，歐盟委員會在2021年3月提出了《2030數字指南針：歐洲數字十年之路》的目標，包括攻克2納米先進製程、將先進芯片在全球市場的份額增加1倍至20％、在5年內製造首台量子計算機，並承諾未來10年投入約1400億歐元用於發展下一代數字產業。

韓國：不斷加強對半導體產業的支持力度。在2021年5月，韓國發布《K-半導體戰略》，以「打造全球最強的半導體供應鏈」為願景，提出到2030年將半導體年出口額增加至2000億美元，並將相關就業崗位增加至27萬個。

日本：修訂半導體產業戰略，加大對華半導體設備的出口限制。在2023年6月，日本經濟產業省發布了修訂後的《半導體和數字產業戰略》，提出到2030年將國內生產的半導體銷售額增加兩倍以上，達約1080億美元。

企業為解決算力資源，可考慮採用較靈活的「超算雲」，當中由台灣科企，HP Cloud營運商Amaryllo所提供AI伺服器至軟體的定制整合解決方案，包含Rescale超級計算（High-Performance Computing，HPC）的AI驅動應用、雲端GPU和儲存服務，可幫助企業節省成本並創造持續收入。相較於傳統自建超算中心需要大量伺服器，Rescale整合了超過1000個軟體程式，提供的超算雲平台在效能、成本和靈活性上有明顯優勢。

超算雲是一種透過雲端技術提供HPC能力的先進服務。這項技術使企業能夠通過網絡訪問高性能計算資源，包括大型數據處理、複雜模擬、科學計算等，毋須實際擁有、運營或維護物理設備。超算雲使用戶能夠根據特定任務需求靈活配置計算資源，進而提高效率並降低成本，在科學研究、工程領域、新產品開發等範疇中廣泛應用，促進了眾多專案的進展和創新。

相較於自建的超算中心，後者需要企業自行購置、設置和維護硬體設備，包括超級計算機、數據中心設施、網絡設備等。受限於設備，自建超算中心的計算能力固定、擴展和升級都需要額外投資和時間。相對而言，超算雲由第三方雲端服務提供商管理和維護，用戶毋須擁有物理設備，僅需通過互聯網訪問和使用。超算雲以使用量計費模式運作，企業只需支付實際使用的資源，可有效降低成本。

Rescale超算雲平台為企業帶來了獨特價值。首先，它以使用量計費模式，讓企業能夠更有效地控制支出，根據實際使用量支付費用，避免了高昂的硬體設備投資所帶來的負擔。此外，Rescale提供高度彈性的計算資源，根據企業需求靈活調整，毋須長期承擔固定的計算能力成本，從而使成本效益最大化，讓企業更加靈活地運用資源。

許多知名企業已經驗證了Rescale超算雲平台的卓越效能，藉此加速產品研發周期，提升了創新能力與競爭力。舉例來說知名汽車品牌Nissan也充分利用Rescale的ScaleX Enterprise超級計算雲平台，讓其全球工程部門能夠同時在該平台上執行數百個工作，消除了以往需排隊等候兩三天的情况。在4個月內，由於更有效地匹配硬體資源與特定工作流程，Nissan的應用程序和生產力成本優化率提升了18％，HPC運營支出也降低了50％。這類成功案例豐富了Rescale超算雲平台的價值，也突顯了其在產業革新和技術突破中的關鍵角色。

航太產業巨頭Boom主要使用Rescale的ScaleX平台進行整體飛機的空氣動力學分析。他們運行了超音速進氣口的模擬，將入口空氣減速至最佳的溫度、壓力和速度，以符合噴射引擎的需求。每位Boom工程師能夠同時評估100種設計配置，相較於典型的工作站，每個任務速度提升超過6倍。工作的並行化提高了模擬通量，縮短了上市時間。公司對模擬工作流程的自動化以及在Rescale ScaleX平台上的集中式數據管理，對於降低新員工的學習曲線至關重要。

總結而言，Rescale提供的超算雲平台不僅專注於高性能計算的優化，還透過靈活的計算資源和按需支付的方式，為企業提供更有效率、高效且節省成本的計算解決方案。超算雲已成為企業科技革新的主要推動力量，為企業提供優異、靈活且具成本優勢的計算解決方案，助力企業快速實現創新，提升競爭力。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]