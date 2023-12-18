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經濟
2023年12月18日星期一
沈永年 大灣區樓市解碼
投資策略
盛智文：通關後蘭桂坊內地客佔35% 營業額月增兩成 稱港零售漸返2018水平
減辣後二手續蝕讓 籲政府全面撤辣
聖誕前 本月一手破千宗成交
美不加息 十大屋苑周末9成交兩月最旺
HKU SPACE進駐南商創新中心 涉近7萬呎樓面 成最大用戶
德勤：今年全球併購24萬億 跌37% 料明年下半年受惠美減息 有望返疫前
中央防走資穩人幣 中資境外併購難過關
陳啟宗：全球碎片化 保命保本為上
余偉文：遺址論「得啖笑」 港銀行體系亞洲最大
上海醫藥壟斷違法 遭沒收連罰款4.6億
高騰黃冠豪：美衰退埋伏線 勿低估減息空間
受惠美減息 明年料進「債券年」
摩根資產管理許長泰：港股須改善基本面 外資才回歸
君聖泰醫藥商業化前續燒錢
ESR洽5至7基投入股C-REIT 集團擬認購34%股權 冀下季分拆上市
崑山項目樓底高 助安裝自動化設施
有線：轉向多元化廣播 目標做「全媒體」
嘉寶漢堡進駐戶戶小廚吸客 首10月生意額客戶增逾倍
智能氣囊背心 自動充氣防跌傷
ToF技術監察睡姿防墮地 粗略影像保私隱
投入逾200萬「生息」 年收8.4萬補貼生活
環球經濟數據
金子：突破前頂 匯控Call 21148
張兆聰：港金礦股終反彈 紫金可收集
張兆聰：新能源炒落後 投機買PBW
伍禮賢：比亞迪銷售佳兼毛利率穩 車企首選
王良享：踏入大選年 鮑威爾大改作風
陳大為：聯儲2024上演鷹鴿傳奇 股市存隱憂
袁國守：今年聖誕鐘買匯豐
謝偉銓：垃圾徵費推動全民減廢
買聖誕禮物可善用商場優惠
沈永年：珠海養老院環境寬敞 設施完善
許健生：超算雲靈活配置資源 高效降成本
法盛投資管理：亞洲機構視消費下降為明年最大風險
溫傑：三新業務前景吸引 亞信科技可憧憬
袁國守：慎防磚頭股急回 待調整後買
林少陽：名義實質GDP與股市關係
技術取勝：港鐵重上10周線
李聲揚：今年投資回報最少應有10%
蔡金強：俞敏洪：借汝項上人頭一用
艾雲豪：利用「減法」揭示躺平潛能
李順威：加息周期完結
劉思明：收息股中期吼公用電訊
瑞銀亞洲：股價異動曾急升 京東牛57679
摩根大通亞洲：圓匯形成上升軌 日港購10096
周顯：維達易主 印尼大亨起底
王弼：Meta谷歌要食糊
曾淵滄：地產股回升 九倉跑出可留意
湯文亮：新股上市對股市有利
陳永傑：美經濟料軟着陸 利樓股
廖偉強：外來人才成樓市回升關鍵
布少明：樓市利好因素湧現
馬泰陽：息口有望回落 明年樓市看俏
曉柏峰近主教山 旺中帶靜
天賦海灣銀主盤呎價險守萬元
按年齡市况調整MPF股債比例
沈永年：珠海養老院環境寬敞 設施完善
【明報專訊】上期專欄提到，筆者最近到一家位於珠海的養老院進行考察，認識到住在那裏的老婆婆，她與筆者分享其在該養老院的一些體會與感受。
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