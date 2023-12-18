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經濟
余淑穎 理財信箱

投入逾200萬「生息」 年收8.4萬補貼生活

【明報專訊】讀者來信：

我叫Pauline，今年58歲，單身，沒有工作，自置物業已供完，每月生活費約1萬元，手上有100萬元現金，股票價值170萬元，供完一份價值3萬美元的基金，並供完一份價值30萬元的醫療保險，以及供完一份價值50萬元的儲蓄保險。個人喜歡旅遊，一年兩次，長短途都喜歡。我和媽媽住，她今年86歲，沒有什麼長期病患，有時醫療費也不多，1萬元左右。我們自住的物業有600平方呎，50多年樓齡，現在市價約650萬元。我只有小學學歷，從來沒有計劃金錢可以怎樣升值，請問現時該怎麼分配？

筆者回覆：

Pauline是單身人士，已擁有沒按揭抵押的自置物業和相當的資產量，家庭負擔也不算大。關於早期退休人士的資產及財務安排，首先要徹底了解個人及家庭的生活開支、娛樂、日後樓宇維修保養和個人健康管理等等。至於在資產管理上需配合個人風險承受能力來有效地積存生息，從而達到悠然自得的退休生活。

現時Pauline和家人同住，每月平均開支1萬元，相當於每年12萬元，而每年花費在旅行娛樂的開支約5.5萬元，即每年基本開支約為17.5萬元。假設每年通脹增長2%，Pauline也放棄工作，便需要擁有個人資產約723萬元左右，才能足夠支付及維持往後40年的現時生活開支水平。年長母親的一般醫藥開支費約每年1萬元，而現時自住物業樓齡潛在的維修保養風險也隨之而來，這兩項擁有不能預期的基本因素，故此建議Pauline必須保留現有資產中約50萬元作應急儲備。現時Pauline手持的現金、股票及銀行儲蓄等合共約270萬元，當然樓宇的估值也有650萬元，但由於是自住物業，故此並不能隨便放手圖利作退休生活開支，現時Pauline可先運用手持的270萬元作資產滾存生息。

現時一些保險公司能提供保證每年年利率約3.8厘至4.3厘的收息計劃，此類型保單可選擇一次性付款來獲取更高的利息回報，而本金回本期相當於開始計劃後兩至3年後能全數資金保證退回。假設Pauline保留50萬元作手頭備用現金，其餘的220萬元參與此保證利率收息計劃，以每年保證3.8厘年利率計算，預料利息收入可達至每年83,600元，佔現時每年平均開支17.5萬元的約47%，可作為保證生活補貼。若每年17.5萬元的生活開支一直維持不變，加上每年2%的經濟通脹，大約15年後左右便會將所有資金用盡，但若參與此類型保證收息保險計劃，可將資產效益提升，可提取的生活開支能延長多6年，即同一資金可延續退休生活開支至往後的21年。當然生活費與自己的身體狀况、經濟通脹及個人需要而每年會有所調節遞增或減少。當Pauline手持資金差不多耗盡至餘下約30%，須再為餘下退休生活開支打算。我建議若干年後待再調整及分析個人生活開支時，可考慮選擇安老按揭計劃，此計劃由香港按揭證券有限公司直接營運。現時500萬元的物業，以55歲個人申請，預算每月可提款14,250元作終身年金。

美聯金融集團高級副總裁

理財信箱歡迎來信：電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

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