有線：轉向多元化廣播 目標做「全媒體」

杜之克指出，隨觀眾觀看渠道方式增加，集團冀未來目標達到「全媒體」的方向，例如早前亞運會的舉辦，公司不再局限於單一頻道播放，而是善用應用程序和社交媒體的特性，讓觀眾擁有不同渠道觀賞體育盛事，且增加免費電視平台的曝光。當中，公司重新設計應用程式，由服務性質轉向全功能的影片播放應用程式，加強影片播放穩定及流暢。

被問到轉型過程中是否意味有集資、融資的需要，他認為：「集團將用有限的資源做適應時代需要的事，而做新方向不代表成本多了。」電訊方面，他指公司除了花較多時間發展B2B項目外，同行業之間亦多了新空間合作機會，不過並沒具體透露合作計劃。

拓B2B重新設計App善用社媒

他表示，由廣播轉去網絡上形式可因應香港市場需求而分階段進行基建投資，但最重要是建立內容管理系統，「網上播放的內容策劃要考慮不同因素，以提高人們興趣，而現時公司正試圖以studio（工作室）的方法來管理內容策略。」同時，公司未來發展方向包括，在免費電視平台上積極播放體育項目、節目風格定位差異化、向大灣區發展，以及製作喜劇節目。

冀准廣播與網絡媒體融合

不過，公司轉向多元化播放模式中存在障礙，杜之克表示，「現時的規管是電視經營者不論在自己或其他人多媒體平台，都難以融合。」即是電視經營者在網上可播放有插放廣告的節目，在電視上卻不能播放，故冀電視規管可容許廣播媒體與網絡媒體融合。