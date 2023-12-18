有線：轉向多元化廣播 目標做「全媒體」

【明報專訊】科技日新月異，各行各業營運模式因而有所轉變，有線寬頻（1097）行政總裁杜之克表示，傳媒與電訊行業隨人們生活模式改變而受到衝擊，觀眾使用媒體的習慣大多轉向線上，故公司努力由單一廣播渠道轉向多元化模式，包括開發B2B（企業對企業）、重新設計應用程式及善用社交媒體等，冀接觸更多潛在的觀眾。
杜之克指出，隨觀眾觀看渠道方式增加，集團冀未來目標達到「全媒體」的方向，例如早前亞運會的舉辦，公司不再局限於單一頻道播放，而是善用應用程序和社交媒體的特性，讓觀眾擁有不同渠道觀賞體育盛事，且增加免費電視平台的曝光。當中，公司重新設計應用程式，由服務性質轉向全功能的影片播放應用程式，加強影片播放穩定及流暢。
被問到轉型過程中是否意味有集資、融資的需要，他認為：「集團將用有限的資源做適應時代需要的事，而做新方向不代表成本多了。」電訊方面，他指公司除了花較多時間發展B2B項目外，同行業之間亦多了新空間合作機會，不過並沒具體透露合作計劃。
拓B2B重新設計App善用社媒
他表示，由廣播轉去網絡上形式可因應香港市場需求而分階段進行基建投資，但最重要是建立內容管理系統，「網上播放的內容策劃要考慮不同因素，以提高人們興趣，而現時公司正試圖以studio（工作室）的方法來管理內容策略。」同時，公司未來發展方向包括，在免費電視平台上積極播放體育項目、節目風格定位差異化、向大灣區發展，以及製作喜劇節目。
冀准廣播與網絡媒體融合
不過，公司轉向多元化播放模式中存在障礙，杜之克表示，「現時的規管是電視經營者不論在自己或其他人多媒體平台，都難以融合。」即是電視經營者在網上可播放有插放廣告的節目，在電視上卻不能播放，故冀電視規管可容許廣播媒體與網絡媒體融合。