摩根資產管理許長泰：港股須改善基本面 外資才回歸

倡推政策提高投資者信心

許長泰表示：「假如美匯指數繼續下跌，這有利資金重返亞洲，包括可能重返香港，屆時香港銀行同業拆息（HIBOR）應該會從現時高位回落，這樣的話，港股回升可能有更多空間，但我覺得HIBOR回落速度可能會比較慢，即美元利率可能會回落快於港息」。

日股估值曾低迷多年 引以為戒

另外，許長泰認為，港股過去逾兩年大跌後，外資對港股的信心亦恢復需時 ：「我覺得最重要是基本面改善，以及有何政策提高投資者的信心。我同意目前港股中，有些好公司估值頗吸引，假如你有一筆錢可以長線投資，現時買貨絕對是可以的，但問題是日本股市在迷失30年期間估值亦曾一直很低，需要有催化劑出現，估值才可回升，市場需要有信心及基本面，兩者相輔相成，市場才可以有好表現。」

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