受惠美減息 明年料進「債券年」

資本集團股票基金經理關穎嫻在《Money Monday》第423期（11月6日出版）封面故事指出，美息有見頂迹象，資金或從當時規模逾5.6萬億美元的美元貨幣基金中流出，在全球股市及債市尋找機會，不過，上述情况暫時未有出現，根據彭博最新數據，美元貨幣基金上周規模為5.8862萬億美元，僅略低於前周歷史高位的5.8977萬億美元，均高於11月初時逾5.6萬億美元的水平。

料美開始減息後 美元貨幣基金始走資

高騰國際資產管理黃冠豪則引述EPFR、Haver Analytics及德銀資產配置統計的另一組數據，指從去年11月至今年11月期間，全球流入貨幣基金的資金高達1.2萬億美元，是債市及股市的數倍（見圖），可見過去一年美息在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer）的情况下，回報跟隨美息上升的貨幣基金吸金能力之強。

黃冠豪分析，由於美元貨幣基金息率基本上是與美國銀行定期存款利率及聯邦基金利率掛鈎，目前便高達5.25厘至5.5厘，而且買入後若沽售，往往翌日便可取回現金；換言之，現時買入美元貨幣基金既可賺取高息又可保持靈活性，對全球資金的吸引力屬不言而喻，即使市場預期美國明年減息，有關資金暫亦沒有流走。

故此，黃冠豪估計，要等美國聯儲局明年真正開始減息後，聯邦基金利率從現時的5.25厘至5.5厘回落到4至5厘，美元貨幣基金息率亦跟隨回落，資金才會從美元貨幣基金明顯流走：「假如美國明年減息1厘，美元定期存款利率便會低於5厘，貨幣基金亦然，而在減息周期中，債券價格會上升，這可望吸引資金流入債市」。

全球資金明年若從美元貨幣基金流走，有利亞洲以至全球債市。黃冠豪指出，亞洲（不包括日本）美元債券市場的發行額（new issue）去年及今年按年下跌後，明年料回升至1480億美元，他表示：「亞洲（不包括日本）美元債券發行額的黃金年代是2019年至2021年，每年差不多達3000億美元，原因是當時美息相對低，美元內房債亦曾很受市場歡迎。過去兩年這市場當然面對很多挑戰，故此去年發行額已按年大跌逾五成至1430億美元，今年首10個月進一步回落至860億美元，料受惠美國減息及其他有利因素，發行額明年可回升至1480億美元，大致上重返去年的水平。」

亞洲美元債明年料發行1480億美元

在亞洲（不包括日本）美元債券市場內，黃冠豪表示，投資級別債中，他看好大型內銀債券；高息債中，他則鍾情於澳門博彩及印度新能源債券。

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