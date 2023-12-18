余偉文：遺址論「得啖笑」 港銀行體系亞洲最大

余偉文昨出席電台訪問時指出，香港的難題是既受環球及高息影響，股市又受內地影響，因七至八成市值與內地經濟有關，若內地經濟恢復不似如期，資本市場便會兩邊受壓，調整自然大一點。雖然股市受周期性影響，但他認為本港市值或成交仍然較大，甚至比起「隔籬屋」更大不止6至7倍，今年頭3季本港有54隻新股集資，但「隔籬屋」僅得5隻。

施永青憂難維持金融中心地位

中原集團主席施永青昨出席香港大學中國商業學院舉辦的論壇時亦間接回應國際金融中心遺址之說，指香港擁有資本主義環境、基本法及私人產權保障優勢，有助與國際連接。惟現時香港政府對企業營商環境的態度不太友好，例如樓市辣招、印花稅等影響投資意欲，且愈趨社會主義，故難以維持國際金融中心地位。

另余偉文指出，近年樓市回落兩成左右，不過銀行按揭仍然穩健，不良貸款率很低。他認為負資產只是數字上的結果，最重要是還款人能否還到錢，目前每1萬宗個案只有兩宗不良貸款的個案。

至於美聯儲近日「放鴿」方面，余偉文認為，美聯儲「放鴿」後，有分析預期明年2、3月減息是過度樂觀，預計過了明年中後才減息，同時要視乎數據會否慢慢回落。他又稱，市場預期明年高息環境下，環球經濟會放緩，香港屬於開放型經濟體亦會受影響。不過美國經濟韌性強，通脹回落速度比預期好，經濟有「軟着陸」的基本面；而內地經濟似乎差不多見底，經濟數據都有改善，寬鬆政策逐漸見效，對香港經濟帶來正面信息，因此對本港經濟審慎樂觀。