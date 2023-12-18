陳啟宗：全球碎片化 保命保本為上

非求大發展適合時間

陳啟宗指有人稱其為「熊市擁抱者」，他特別提出內房現時的問題「此熊非彼熊，過去屬於循環性，但現在是結構性，所以還是保命保本為上。」

至於地緣政治局勢緊張，陳啟宗指全球踏入碎片化，假若美國退出世界舞台，由中國來做「大佬」並不一定是好事，一來成為一哥所付出的代價高昂，而且中國未必具條件及能力完全替代美國。他又指出，中美貿易戰中沒輸家沒贏家，更多是「技術擊倒」（TKO），當中美國社會或出現分歧而退出，如過去越南戰爭。另俄烏戰爭以致俄羅斯與西方國家關係交惡，促使俄羅斯往東開發，如印度、中國等地區。

陶冬料中國N形復蘇 分3階段

同場出席的經濟學家陶冬表示，各個央行貨幣政策的力度強弱、速度快慢將決定未來一年的經濟市場轉向，預期明年全球整體經濟增長有下行，但對中國實現經濟增長並不擔心。他續指出，中國目前進入了新環境，全球化的紅利慢慢減退，例如廉價勞工、技術轉移、營商環境等，故要重新思考如何作應對。

同時，陶冬認為中國經濟面臨許多挑戰是周期性的問題，之後要作結構性的調整，若要有持續穩健的經濟增長，需要提高消費者信心、投資信心、地方政府的支持措施出台。經濟的可持續增長，亦取決於數碼化和可持續能源的發展。他又表示，中國經濟復蘇是「N形模式」，分為3個階段，第一階段是由於疫情的結束和經濟刺激活動促使；第二階段是中國地方政府因過去疫情影響，因而需要收縮資產負債表；最終中國經濟反彈需要量化寬鬆的措施作催化劑。