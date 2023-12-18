HKU SPACE進駐南商創新中心 涉近7萬呎樓面 成最大用戶

樓花期2.88億掃5樓全層

事實上，早在2021年樓花期階段，香港大學就以約2.88億元購入項目5樓全層共19個單位，以總樓面共24,044方呎計，呎價約1.2萬元。

香港大學專業進修學院租務及物業主管吳蓮珠表示，當時學院正物色新地點作校舍，而南商金融創新中心升降機和洗手間數量充足，能應付人流，而新物業維修機會較低，長遠而言設施管理便宜一些，故在建築期時已與新世界接洽，令鮮風量符合校舍要求，亦與新世界物業管理達成共識，配合日常運作及晚上課堂安排，例如學生證可通過保安大堂的閘機，故選用上址。

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上述九龍西分校今年首季開幕後，收生反應熱烈，購入的單位已不足以應付教學發展，故將持續長期租賃更多地方作未來推廣至大灣區市場的策略規劃，其中就租用12樓全層、另有部分單位分佈於7、8、10、11樓，合共佔用該廈約6.9萬方呎樓面，成該廈佔用樓面最大的用戶。

吳蓮珠指出，學院旗下咖啡課程、紅白酒課程、清酒課程均爆滿，故在設計新班房時，加入多元化設施，重視色香味，新分校打造出首間高科技教室，開設了專業級面積達2000方呎的「生活廚房」，設有酒櫃、意式咖啡機及玻璃製冷器等先進設備；除班房外，部分為寫字樓，其中本來位於香港大學本部的三、四層寫字樓亦已搬至新址，大多作研究或後勤等部門。

她又指，根據數據統計，新界、北部都會區均有學生需求，新校舍能便捷往來尖沙嘴及中環等傳統核心商業區及高鐵香港西九龍站等，亦貫通多條主要幹線，連結大灣區及日後的北部都會區，相信日後能滿足本地和大灣區市場需求。

[香港地產]