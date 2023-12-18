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盛智文：通關後蘭桂坊內地客佔35% 營業額月增兩成 稱港零售漸返2018水平

【明報專訊】疫後首個聖誕及新年消費旺季將至，政府統籌社會各界鼓勵本地消費，有「蘭桂坊之父」之稱的蘭桂坊集團主席盛智文接受本報專訪時表示，通關後到蘭桂坊消費的內地旅客比例，由疫前的10%大幅增加至約35%，內地遊客消費能力遠勝海外客，跟過往有天淵之別。他又指本港零售市道已逐漸重返2018年，即反修例風波前水平，預計明年本港零售市道表現將較今年更理想；至於何時能重返疫情前的零售市道高峰，則需視乎環球經濟復蘇的發展。

明報記者 甘潔瑩

後疫情時代，尖沙嘴廣東道名店排隊人龍幾近絕迹，反觀在港人眼中毫不起眼地方，如麥當勞道、茶餐廳等等，卻人頭湧湧。盛智文指出，疫後網購變得普遍，貨品更應有盡有，過去專門來港掃貨的購物團已消失，反之香港打卡景點的「網紅照」，在內地社交媒體爆紅，吸引不少年輕內地旅客到港「朝聖」，希望體驗香港文化和特色。

內地客掃貨不再 打卡朝聖成趨勢

盛智文表示，目前旅客消費模式已轉變，帶動本港整個零售業也在轉變，就以集團旗下蘭桂坊整體生意為例，過去內地客佔比僅約10%，但今年全面通關後，到訪蘭桂坊的內地旅客大幅增加至35%，內地遊客消費能力遠勝海外客，跟過往有天淵之別。外籍人士亦有到港，但現時只佔約15%，主要是客運航班數量和人手不足，航班運力只是疫情前的60%至70%，因而推高機票價格，影響外籍人士到港旅遊的意欲。他留意到，不少外籍人士會趁來港參與大型會議或展覽時，公餘到蘭桂坊消遣，但消費力較內地人遜色，「內地人可以花數十萬元消費一晚，但外籍客只花數百元飲啤酒」。

蘭桂坊引入重慶著名餐廳吸客

旅客消費力各有不同，但盛智文透露，今年蘭桂坊整體生意非常暢旺，通關後今年2月起，蘭桂坊整體營業額每月均有兩成增長，非常理想。同時，亦因應旅客及其消費模式轉變，蘭桂坊作出改變，因應內地旅客的喜好，在蘭桂坊內引入一家重慶著名的餐廳。

蘭桂坊營業額穩步上升，但整體零售業的復蘇則不似預期，外界有指港人寧願北上，也不願留港消費，影響復蘇進度。盛智文分析指出，本港零售業已重拾升軌，現逐漸重返2018年的水平，而港人在疫情期間未能離港，疫後周末或長假離港度假是可以理解，但作為租戶或商場的業主，亦可改變，港人及旅客着重體驗和探索文化，如早前香港美酒佳餚巡禮，參加者可透過活動品嘗各類美酒、學習品酒藝術等，這正是年輕人追求的體驗。被問及明年零售市道表現，盛智文坦言，對本港零售業有信心，預計明年零售市道將較今年表現更理想，至於何時能重返疫情前的旺市，則視乎環球經濟復蘇的發展。

[香港地產]

相關字詞﹕零售市道 打卡朝聖 蘭桂坊 盛智文

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