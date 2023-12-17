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經濟
2023年12月17日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美股三大指數反覆向上 連升7周 港股ADR弱 分析：臨近長假料「大漲小回」
芝加哥聯儲行長：不排除明年3月減息
YOHO WEST周三新一輪推售291伙
阿里減持小鵬套現近4億美元
巴曙松倡互聯互通擴至新股
商湯創始人湯曉鷗病逝
BVI等遇阻 阿布扎比成新外資樂園
與迪拜DIFC相似 分析：ADGM冀複製成功
張宗永：香港國際金融中心前景還看中央
薛偉傑：港研發Wi-Fi校務鐘 隨時換時間表鐘聲
馮其十：內地經濟「穩中求進」 明年有新內涵
馮其十：內地經濟「穩中求進」 明年有新內涵
【明報專訊】據中央經濟工作會議，內地明年經濟工作將以「穩中求進、以進促穩、先立後破」為總基調，但側重點與往年相比明顯不同，預計宏觀政策將更加積極。
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美股三大指數反覆向上 連升7周 港股ADR弱 分析：臨近長假料「大漲小回」
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